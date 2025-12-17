日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3318（-12.0 -0.36%）
ホンダ 1584（-1 -0.06%）
三菱ＵＦＪ 2439（-38 -1.53%）
みずほＦＧ 5710（+70 +1.24%）
三井住友ＦＧ 4941（+29 +0.59%）
東京海上 5697（-25 -0.44%）
ＮＴＴ 155（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2714（-4 -0.15%）
ソフトバンク 215（-1.5 -0.69%）
伊藤忠 9508（+21 +0.22%）
三菱商 3611（-6 -0.17%）
三井物 4479（-9 -0.20%）
武田 4496（-22 -0.49%）
第一三共 3407（+1 +0.03%）
信越化 4763（-11 -0.23%）
日立 4889（+30 +0.62%）
ソニーＧ 4093（+22 +0.54%）
三菱電 4670（-7 -0.15%）
ダイキン 19635（-60 -0.30%）
三菱重 3977（+9 +0.23%）
村田製 3187（+1 +0.03%）
東エレク 31225（+255 +0.82%）
ＨＯＹＡ 24064（+64 +0.27%）
ＪＴ 5802（-17 -0.29%）
セブン＆アイ 2193（-7.5 -0.34%）
ファストリ 56585（+15 +0.03%）
リクルート 8495（+10 +0.12%）
任天堂 11240（-110 -0.97%）
ソフトバンクＧ 16578（+38 +0.23%）
キーエンス（普通株） 55147（-553 -0.99%）
