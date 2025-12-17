日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3318（-12.0　-0.36%）
ホンダ　1584（-1　-0.06%）
三菱ＵＦＪ　2439（-38　-1.53%）
みずほＦＧ　5710（+70　+1.24%）
三井住友ＦＧ　4941（+29　+0.59%）
東京海上　5697（-25　-0.44%）
ＮＴＴ　155（-0.1　-0.06%）
ＫＤＤＩ　2714（-4　-0.15%）
ソフトバンク　215（-1.5　-0.69%）
伊藤忠　9508（+21　+0.22%）
三菱商　3611（-6　-0.17%）
三井物　4479（-9　-0.20%）
武田　4496（-22　-0.49%）
第一三共　3407（+1　+0.03%）
信越化　4763（-11　-0.23%）
日立　4889（+30　+0.62%）
ソニーＧ　4093（+22　+0.54%）
三菱電　4670（-7　-0.15%）
ダイキン　19635（-60　-0.30%）
三菱重　3977（+9　+0.23%）
村田製　3187（+1　+0.03%）
東エレク　31225（+255　+0.82%）
ＨＯＹＡ　24064（+64　+0.27%）
ＪＴ　5802（-17　-0.29%）
セブン＆アイ　2193（-7.5　-0.34%）
ファストリ　56585（+15　+0.03%）
リクルート　8495（+10　+0.12%）
任天堂　11240（-110　-0.97%）
ソフトバンクＧ　16578（+38　+0.23%）
キーエンス（普通株）　55147（-553　-0.99%）