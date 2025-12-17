¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë°Â¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ÑÂ³¡¢¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤«
¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë°Â¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ÑÂ³¡¢¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤«
¡¡¡¡¡¡
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï£±£±·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡ÊNFP¡Ë¤¬Á°·îÈæ+6.4Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°·î¤ÎNFP¤¬Á°·îÈæ-10.5Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¥«·î¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Ï£´Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Êµ¨ÀáÄ´À°¸å¥Çー¥¿¤Ï£¹·î¤¬1²¯5959Ëü¿Í¡¢£±£±·î¤¬1²¯5955Ëü¿Í¡Ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤âÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë°²½¤Ç4.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÇ¯¼Ô¼º¶ÈÎ¨¤¬Âç¤¤¯°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë£±£°Âå¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬3¡óÄ¶¤Î¾å¾º¡£Á´ÂÎ¤Ç¤â¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¸ÛÍÑ¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬£¹·î¤«¤éÌó1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¥É¥ë°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¸³«¡£NFPÈ¯É½Ä¾¸å¤Ï¸ÛÍÑ¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¼å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ154±ß40Á¬Á°¸å¤Þ¤ÇµÞÍî¸å¡¢¾¯¤·Ìá¤¹Å¸³«¤â¡¢155±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¶âÍËÆü¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤òÁ°¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤â·Ù²ü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤Î²¼¤²¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¡£
¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï154±ßÂæ¤òÃæ¿´¤Ë²¼ÃÍ¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÅ¸³«¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ç¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.18Âæ¤ò²óÉü¤â¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¸ÛÍÑÅý·×Á°¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿µ½Å¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç1.3350Âæ¤«¤é1.34Âæ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Ë°ì»þ1.3450Ä¶¤¨¡£¤½¤Î¸å¤â1.34ÂæÁ°È¾¿ä°Ü¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÎÅ¸³«¡£ÌÀÆü¤Î±ÑÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Ï´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤â¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤«¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ç¥æー¥í¥É¥ë¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢182±ß40Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ï182±ß00Á¬Á°¸å¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¥Ý¥ó¥É¼«ÂÎ¤Î·øÄ´¤µ¤È±ß¹â¤¬¸òºø¡£208±ßÂæ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¡¢207±ßÂæÃæ¿´¤Î¿ä°Ü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï£±£±·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡ÊNFP¡Ë¤¬Á°·îÈæ+6.4Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°·î¤ÎNFP¤¬Á°·îÈæ-10.5Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¥«·î¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Ï£´Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Êµ¨ÀáÄ´À°¸å¥Çー¥¿¤Ï£¹·î¤¬1²¯5959Ëü¿Í¡¢£±£±·î¤¬1²¯5955Ëü¿Í¡Ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤âÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë°²½¤Ç4.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÇ¯¼Ô¼º¶ÈÎ¨¤¬Âç¤¤¯°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë£±£°Âå¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬3¡óÄ¶¤Î¾å¾º¡£Á´ÂÎ¤Ç¤â¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¸ÛÍÑ¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬£¹·î¤«¤éÌó1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¥É¥ë°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¸³«¡£NFPÈ¯É½Ä¾¸å¤Ï¸ÛÍÑ¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¼å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ154±ß40Á¬Á°¸å¤Þ¤ÇµÞÍî¸å¡¢¾¯¤·Ìá¤¹Å¸³«¤â¡¢155±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¶âÍËÆü¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤òÁ°¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤â·Ù²ü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤Î²¼¤²¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¡£
¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï154±ßÂæ¤òÃæ¿´¤Ë²¼ÃÍ¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÅ¸³«¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ç¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.18Âæ¤ò²óÉü¤â¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¸ÛÍÑÅý·×Á°¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿µ½Å¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç1.3350Âæ¤«¤é1.34Âæ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Ë°ì»þ1.3450Ä¶¤¨¡£¤½¤Î¸å¤â1.34ÂæÁ°È¾¿ä°Ü¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÎÅ¸³«¡£ÌÀÆü¤Î±ÑÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Ï´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤â¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤«¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ç¥æー¥í¥É¥ë¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢182±ß40Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ï182±ß00Á¬Á°¸å¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¥Ý¥ó¥É¼«ÂÎ¤Î·øÄ´¤µ¤È±ß¹â¤¬¸òºø¡£208±ßÂæ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¡¢207±ßÂæÃæ¿´¤Î¿ä°Ü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬