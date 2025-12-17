東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.72　高値155.25　安値154.40

156.03　ハイブレイク
155.64　抵抗2
155.18　抵抗1
154.79　ピボット
154.33　支持1
153.94　支持2
153.48　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1747　高値1.1804　安値1.1736

1.1857　ハイブレイク
1.1830　抵抗2
1.1789　抵抗1
1.1762　ピボット
1.1721　支持1
1.1694　支持2
1.1653　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3423　高値1.3456　安値1.3355

1.3569　ハイブレイク
1.3512　抵抗2
1.3468　抵抗1
1.3411　ピボット
1.3367　支持1
1.3310　支持2
1.3266　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7951　高値0.7971　安値0.7926

0.8018　ハイブレイク
0.7994　抵抗2
0.7973　抵抗1
0.7949　ピボット
0.7928　支持1
0.7904　支持2
0.7883　ローブレイク