東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.72 高値155.25 安値154.40
156.03 ハイブレイク
155.64 抵抗2
155.18 抵抗1
154.79 ピボット
154.33 支持1
153.94 支持2
153.48 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1747 高値1.1804 安値1.1736
1.1857 ハイブレイク
1.1830 抵抗2
1.1789 抵抗1
1.1762 ピボット
1.1721 支持1
1.1694 支持2
1.1653 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3423 高値1.3456 安値1.3355
1.3569 ハイブレイク
1.3512 抵抗2
1.3468 抵抗1
1.3411 ピボット
1.3367 支持1
1.3310 支持2
1.3266 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7951 高値0.7971 安値0.7926
0.8018 ハイブレイク
0.7994 抵抗2
0.7973 抵抗1
0.7949 ピボット
0.7928 支持1
0.7904 支持2
0.7883 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値154.72 高値155.25 安値154.40
156.03 ハイブレイク
155.64 抵抗2
155.18 抵抗1
154.79 ピボット
154.33 支持1
153.94 支持2
153.48 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1747 高値1.1804 安値1.1736
1.1857 ハイブレイク
1.1830 抵抗2
1.1789 抵抗1
1.1762 ピボット
1.1721 支持1
1.1694 支持2
1.1653 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3423 高値1.3456 安値1.3355
1.3569 ハイブレイク
1.3512 抵抗2
1.3468 抵抗1
1.3411 ピボット
1.3367 支持1
1.3310 支持2
1.3266 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7951 高値0.7971 安値0.7926
0.8018 ハイブレイク
0.7994 抵抗2
0.7973 抵抗1
0.7949 ピボット
0.7928 支持1
0.7904 支持2
0.7883 ローブレイク