餃子の皮で簡単！とろ〜り美味「ハムチーおつまみ」

餃子の皮でブリトーも作れる！おつまみ4選

余りがちな餃子の皮を使って、手軽に作れるおつまみをご紹介。今回は、ハムとチーズをトッピングにしたレシピを、さまざまな調理法でお届けします。

挟んで焼くだけ

揚げ焼きしてパリパリ食感に

大葉を加えて香り豊かに

餃子の皮でブリトーも作れる

ビールと名コンビになれるおいしさ

余りがちな餃子の皮に、ハムとチーズを入れて作る簡単おつまみ。フライパンで焼いたり、揚げたり、トースターで手軽に作ることができるので、その時の気分で調理法を変えてみるのもおすすめです。

また、七味などの香辛料をプラスしたり、具をソーセージにしたりと、手軽にアレンジできるのも嬉しいところ。

お酒のおつまみはもちろん、小腹がすいた時やお子さんのおやつにもピッタリなメニューです。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。