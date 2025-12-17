女優の土屋太鳳が15日、自身のInstagramを更新。Netflixドラマ『今際の国のアリス』で共演した俳優の山崎賢人とのオフショットを公開した。

【映像】土屋太鳳、我が子と一緒に大阪・関西万博を満喫

土屋は「今日の東京は冬らしい空気！いま、ふたご座流星群が見えるようですが流れ星を見ることが出来たかたはいらっしゃいますか？」と、ファンに問いかけた。

続けて「うちでは昨日の夜中に母と弟が見ることが出来たようで、しかも弟は流れ星を動画で撮ることに成功したので、家族LINEが朝から大騒ぎでした！東京でもあんなにハッキリ見ることが出来るんですね…！」とつづり、弟が流れ星の撮影に成功したことを明かした。

そして、「水を多く使う場面や川や池、海などの場面ではこういったお風呂のようなスペースで体温を守るのですが、なぜかいつも謎の『合宿感』を感じます」と『今際の国のアリス』の裏話を明かし、山崎とのオフショットを公開した。

この投稿にファンからは「最高のペアです」「また、2人の共演が見れますように」「相変わらずけんたおはいつも楽しそうで見てるこっちまで幸せになるよ〜!!」などのコメントが寄せられている。

※山崎賢人の「崎」は正式には「たつさき」