俳優の長澤まさみ（38）、見上愛（25）、佐々木蔵之介（57）、竹内涼真（32）が出演するJRAの新テレビCMが、28日から全国放送される。

【映像】2026年の抱負を話す長澤まさみ

新CMには、数々の名レースシーンの映像とともに、4人が目の前で起きる競馬の筋書きのないドラマを全身全霊で体感する姿が収められている。

インタビューでは、1年を締めくくる「有馬記念」が近づいていることにちなみ、佐々木と竹内に今年1番大勝負したことを聞いた。

竹内「結構、今年JRAのイベントに参加させていただいて、毎回勝負している。しっかり全負け。有馬記念は勝ちたい」

佐々木「有馬（記念）で勝ったら、もうその1年は勝ったも同然だからね。大勝負は、僕の中では（仕事で）こんなに髪の毛を伸ばしていることはないということ。それを勝負と言われてもね」

そして長澤は、「午年」2026年の抱負について以下のように語った。

長澤「私は習い事。いまのところは太極拳とピアノをやりたい。以前、仕事でピアノを弾くシーンがあって、教えてもらっていた先生に『いつかゆっくり出来る時があったら、ピアノをレッスンしようね』って約束をしていた」

（『ABEMA Morning』より）