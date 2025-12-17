1月スタート、松嶋菜々子主演『おコメの女』初回ゲスト5名を一挙解禁！最初の“敵”はアンミカ

2026年1月8日（木）、社会派・痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』がスタート。

テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく。

同ドラマ第1話のゲストが一挙解禁。アンミカ、田中幸太朗、櫻井淳子、ひょうろく、そして風間トオルの出演が決定した。

【映像】“秘話公開”佐野勇斗SPインタビュー＆主演・松嶋菜々子が語る貴重エピソード

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。

脱税者を震え上がらせるこの部署は税務調査最後の砦で、“料”の米偏を取って“コメ”と呼ばれている。本作の舞台となるのは、そんなコメの中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」、通称“ザッコク”。

松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱うザッコクを創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

第1話でアンミカが演じるのは、正子率いるザッコクの最初にして“最凶”の敵・紅林葉子。

葉子は高齢者相手にセミナーを開催するほか、書籍を出版。テレビ番組にも出演し、“正しい老後資金の使い方”を説く年金アドバイザーだ。サバサバした語り口と美貌で“年金ビーナス”と呼ばれ、高齢者から熱狂的な支持を得ている葉子だが、その実態は極悪。

代表を務める「紅スマイル」という会社は、高齢者から財産を搾り取るためセミナーで富裕層のターゲットを選定し、社交パーティーを開催していて…。

一方、そんな葉子の右腕ともいえるのが証券アドバイザー・生島輝一。葉子が回収した多額のタマリ（※脱税の証拠となる現預金、不動産、有価証券などの資産）を管理しているようだ。

葉子とともに悪巧みに加担する生島を演じるのは、数々の映画やドラマ、舞台などに出演する田中幸太朗。優しい見た目とは裏腹に、高齢者をだます悪党を演じる。

◆風間トオル＆櫻井淳子が脱税で私腹を肥やす夫婦に！

ザッコク創設前、コメの課長補佐・正子が調査に乗り込む会社の社長・双葉を演じるのは、風間トオル。

仕入れ先と結託して利益を圧縮、過少申告を繰り返している双葉だが、絶対にバレないと余裕しゃくしゃく。しかし、いざ調査が始まるとコメの調査能力の前になすすべもなく…。

また、そんな双葉の妻・加奈を演じるのは櫻井淳子。贅沢三昧な生活を壊されたと正子を逆恨みする加奈を激しく演じる。

そして、ザッコクが挑む最初の事案でキーマンを演じるのは、『水曜日のダウンタウン』のドッキリ企画で大ブレイクして以降、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）に出演するなど、芸人としてだけでなく俳優としても活躍の場を広げているひょうろく。

ひょうろくは、年金ビーナス・葉子が開催する社交パーティーのルーレットのディーラーとして登場。はたして、彼は敵なのか味方なのか。その正体は第1話の放送で明らかになる。