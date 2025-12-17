2026年1月8日よりテレビ朝日系で放送がスタートする松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の第1話ゲストとして、アンミカ、田中幸太朗、櫻井淳子、ひょうろく、風間トオルの出演が決定した。

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。松嶋がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める。

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米偏を取って「コメ」と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんな「コメ」の中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」＝通称「ザッコク」。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

主演の松嶋のほか、佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、戸次重幸、大地真央、寺尾聰が共演に名を連ねている。

アンミカが演じるのは、正子（松嶋菜々子）率いるザッコクの最初にして“最凶”の敵・紅林葉子。葉子は高齢者相手にセミナーを開催するほか、書籍を出版、テレビ番組にも出演し、“正しい老後資金の使い方”を説く年金アドバイザー。そのサバサバした語り口と美貌で“年金ビーナス”と呼ばれ、高齢者から熱狂的な支持を得ているが、その実態は極悪。代表を務める「紅スマイル」という会社は、高齢者から財産を搾り取るためセミナーで富裕層のターゲットを選定、社交パーティーを開催していて……。

そんな葉子の右腕ともいえる証券アドバイザーで悪巧みに加担する生島輝一を演じるのは田中。生島は葉子が回収した、脱税の証拠となる現預金、不動産、有価証券などの資産となる多額の“タマリ”を管理しているよう。2人に正しく税金を払わせるため調査に乗り出すザッコクだが、財務省に知り合いのいる葉子や金の管理法を熟知している生島の悪知恵に翻弄される。

さらに、ザッコク創設前、コメの課長補佐・正子が調査に乗り込む会社の社長・双葉を演じるのは、『科捜研の女』シリーズ（テレビ朝日系）などに出演している風間。仕入れ先と結託して利益を圧縮、過少申告を繰り返している双葉は、絶対にバレないと余裕を見せる。しかし、いざ調査が始まるとコメの調査能力の前になすすべもなく……。

そんな双葉の妻・加奈を演じるのは、ドラマ『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）などの櫻井。加奈は、贅沢三昧な生活を壊されたと正子を逆恨みする。

そして、ザッコクが挑む最初の事案でキーマンを演じるのは、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）のドッキリ企画で大ブレイクして以降、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演するなど、芸人としてだけでなく、俳優としても活躍の場を広げているひょうろく。ひょうろくは、年金ビーナス・葉子が開催する社交パーティーのルーレットのディーラーとして登場する。（文＝リアルサウンド編集部）