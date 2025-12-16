便潜血検査で陽性になったら? 「大腸がん」の見落としを防ぐ対処法について【医師解説】

大腸がんは早期に見つかれば完治が期待できる病気です。その入口となるのが便潜血検査ですが、陽性の場合はもちろん、陰性でも大腸がんが隠れているケースがあります。大腸カメラは日帰りで受けられる検査であり、ポリープを切除することで将来の大腸がん予防にもつながります。今回は、大腸がんを早期に発見できる大腸カメラについて坂口先生に解説していただきました。

監修医師：

坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック）

東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院消化器内科助教などを経て、2024年4月、東京都豊島区に「大塚駅前消化器内視鏡クリニック」を開院。東京大学医学部附属病院開設以来、現在までに実施された早期咽頭・食道・胃・大腸がんに対する内視鏡治療を最も多く実施・指導した実績があり、各種消化器がんに対する内視鏡診療における中心的な役割を担ってきた。医学博士。日本内科学会内科認定医・指導医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医、日本消化器病学会消化器病専門医・指導医、厚生労働省認定難病指定医。

編集部

便潜血検査で陽性となったら、どのような検査をするのですか？

坂口先生

肛門から小型のカメラを挿入し、大腸全体（約80cm）を詳しく観察する「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」をおこないます。なお、食事の制限は1回だけで、日帰りで受けることが可能です。

編集部

カメラで見てがんを確認するのですね。

坂口先生

大腸がんだけでなく、大腸ポリープなどもわかります。また、観察するだけでなく、もしポリープや早期の大腸がんがあればその場で切除することも可能です。ポリープを早期に取り除くことで、大腸がんのリスクを減らすことができます。

編集部

便潜血検査や大腸カメラについて、ほかに知っておいた方が良いことなどはありますか？

坂口先生

先述したとおり、便潜血検査が陰性であったとしても、大腸がんが隠れている可能性はあります。そのため、便潜血検査が陰性でも、定期的に大腸カメラをしましょう。特に、40歳以上の人は大腸がんのリスクが高まるため、大腸カメラ検査を受けてほしいと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

坂口先生

大腸カメラはつらい検査だと思い込んで、敬遠される人は多くいらっしゃいます。ただ近年では、鎮静剤を用いて少ない痛みで内視鏡検査を受けることが可能となっており、以前より楽に検査を受けられるようになってきています。便潜血陽性となった場合、もしくは目で見てわかるような血便があった場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

※この記事はメディカルドックにて【便潜血検査は陰性でも「大腸がん」の可能性が? 早期発見のポイントや陽性が出たときの対処法も医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。