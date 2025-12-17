幾田りら2ndフルアルバム『Laugh』が「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位獲得＆「恋風」が1億回再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、12月10日に配信リリースした2ndフルアルバム『Laugh』が、12月17日発表の2025年12月22日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得。

自身初のデジタルアルバム1位を記録した『Sketch』（2023年3月20日付）に続き、自身通算2作目となる1位獲得となった。

■アルバムには多数のタイアップ楽曲を含む全13曲収録

さらに、アルバム『Laugh』に収録されている「恋風」が、同日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」において、自身最速で累積再生数1億回を突破。これにより、「スパークル」「Answer」に続く、自身通算3作目の1億回再生突破作品となった。

前作アルバム『Sketch』からの約3年ぶりのフルアルバムとなる『Laugh』には、映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章主題歌「青春謳歌 feat. ano」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クール オープニングテーマ「百花繚乱」、ABEMA『今日、好きになりました。』2025年4月-主題歌「恋風」、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌「Actor」などの既発曲10曲に加え、今作に向けて書き下ろした新曲「Latata」「タイムマシン」、そしてパク・ソジュン、ウォン・ジアン主演の韓国ドラマ『明日はきっと』にも起用された「Cafe Latte」の日本語バージョンの全13曲を収録。幅広く挑戦をしてきた幾田りらの軌跡が感じられる楽曲集となっている。

2026年1月14日にはCDでも発売され、初回生産限定盤には、豪華アーティストとの17曲に及ぶコラボ曲＆カバー曲のアーカイブを収録。

本作のジャケット写真の撮影も担当した写真家・石田真澄による、36ページに及ぶ“ラフ”な幾田を捉えたファン必見のフォトブックも同梱される。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

幾田りら

DIGITAL ALBUM『Laugh』

2025.12.19 ON SALE

ZICO, 幾田りら

DIGITAL SINGLE「DUET」

2025.01.14 ON SALE

幾田りら

ALBUM『Laugh』

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/