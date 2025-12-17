全国屈指の超絶インフィニティ露天！約13億円をかけた1年半の大改修を経て、指宿の「たまて箱温泉」ついに再始動【九州の日帰り温泉vol.10】
某人気口コミサイトの「行ってよかった日帰りスパ＆温泉」部門で4年連続全国1位に輝いた絶景露天風呂が、改装のため休館したのは2024年6月のこと。約1年半の大改修を経て、2025年11月26日についに再始動！今回紹介する九州の日帰り温泉は、全国的にも注目を浴びている鹿児島県指宿(いぶすき)市にある市営温泉施設「ヘルシーランド露天風呂たまて箱温泉」。先に紹介した通り、全国1位に選ばれるほど日本全国にファンを持つ温泉施設なのだが、九州在住の筆者にとっても指宿という地はかなり遠い。何なら鹿児島市民にとっても指宿は遠く感じるのではないだろうか？そんな九州の南端にある温泉施設にも関わらず、多くのファンが再開を待ち望んだ「たまて箱温泉」の魅力に迫る！
【写真】まるで東シナ海に浮かんでいるよう！これぞ絶景のインフィニティ露天
■来てよかった！満足度の高い「ヘルシーランド露天風呂たまて箱温泉」の魅力とは？
「ヘルシーランド」は旧山川町時代の1999年に観光振興を目的にオープン。その後、同じ敷地内にヘルシーランドの露天風呂として「たまて箱温泉」が2003年にオープンすると、山川町という僻地にも関わらず、そのロケーションの素晴らしさと、海や空と一体化しているように見える超絶インフィニティ露天が噂を呼び、某CMに起用されたことも相まって一躍有名となっていった。温泉ファンに愛されてやまない「たまて箱温泉」の再始動について、指宿市農水商工観光部 観光施設管理課 観光施設管理係の主査・井手康博さんに話を聞いてみた。
――ついにリニューアルオープンしましたね！改修期間が約1年半という長い期間だったので待ち望まれていたファンは多かったのではないでしょうか？
はい。入浴客の皆さまからは、「この露天風呂が好きで何度も入らせていただきました！」「露天風呂からの景色、日本一すばらしいと思います」というありがたいお声を続々といただいております。
――開聞岳と東シナ海の大海原を望む大パノラマがすばらしいという評価が高かったインフィニティ露天ですが、リニューアルにあたって、景観に変化はありますか？
これまでの景観はそのままに、露天風呂のお湯が青みがかったことによって、より海や空との一体感が増し、景観にいっそう磨きがかかりました。
――市が約13億円をかけての大改修だったと聞きました。リニューアルで一番大きく変わったのはどのような点でしょうか？
昨年11月に、温泉の泉源を掘り替えたところ、湯量が4倍に増えました。また、メタケイ酸という美肌効果が期待できる天然の保湿成分が2倍以上に増え、お肌にうれしい温泉となりました。
――メタケイ酸が増えたことにより、湯の色が青色になったんですね！メタケイ酸が多く含まれる湯は美人湯として重宝されていますが、どれくらい増えたのでしょうか？
源泉1キロに含まれるメタケイ酸の量が、以前の数値が272.2ミリグラムでしたが、今回の数値では587.6ミリグラムとなり、大幅に増えました！
――リニューアルで新たな施設も加わったとか？
はい、カフェエリアを新たに設けました。ご入浴前後や、周辺散策の際にお立ち寄りできるスポットとなっております。なお、敷地内には全国でも珍しい「顔湯」と、温泉の蒸気を活用した「スメ」を設け、地熱のパワーをより感じられる施設となりました。
――「顔湯」！とても興味があります！どのような設備ですか？
源泉から湧き出した温泉をヒノキで作った箱状の設備に送り、そこから湧き上がる湯気を直接顔に当てることで温泉パワーを吸収してもらえる温泉です。服を着たまま体が濡れることがないので、手軽に温泉を楽しんでいただけます。
――「スメ」とは、他県でいうところの「地獄蒸し」のような温泉の蒸気を利用して料理ができる設備のことですね。入浴客が自由に材料を持ち込んで利用できるのでしょうか？
蒸気の温度が熱すぎるため、スタッフのみの使用としています。材料の持ち込みはできませんが、地元でとれた野菜をカフェメニューとしてご提供しています。
――温泉成分を体内に取り込めるスメ料理は体によさそうですね！カフェではほかに、どのようなメニューがいただけますか？
こだわりのソフトクリーム(400円)や、指宿産のマンゴーを贅沢に使用したサンデー(750円)、地元産のサイダーを2種類(指宿温泉サイダー300円、指宿マンゴーサイダー400円)のほか、アルコール類もご用意しており、指宿産のクラフトビール(800円)や指宿にある酒造の焼酎をお楽しみいただけます。おつまみに、かつお卵巣塩漬け「ぼったるがつお(ジャーキー/1080円)」などの珍しいメニューもございます。
――ヘルシーランドではひとあし早く、10月26日に温泉保養館もリニューアルオープンされていますね。温泉保養館について教えてください。
フルリニューアルした浴場に、低周波電気風呂や歩行浴、リラックス浴などを設けております。遠赤外線サウナやロウリュウサウナ、蒸し風呂、水風呂も完備しました。ほかにも、25メートルの温水プールや幼児用プール、ジャグジーもありますよ。2階にはフィットネスルームがあり、ヨガマットや、バランスボール、踏み台、ダンベル等を完備しております。このフィットネスルームは温泉やプールを利用された方は追加料金はかからず無料で使えます。
取材対応をしてくれた井手さんによると「展望所も新たに整備しています。現在は『砂むし温泉砂湯里(さゆり)』へとつながる法面工事が継続しているため、今年度中は立ち入りいただけませんが、今後のオープンを楽しみにお待ちいただければと思います」とのこと。最後に井手さんから「約20年ぶりの大リニューアルです！これまでも地元の方々をはじめ多くの人に愛される施設でしたが、よりいっそう愛される施設を目指していきますので、ぜひ指宿までお越しください」というメッセージをもらった。
超インフィニティ大露天という景観だけでなく、リニューアルによってメタケイ酸という美人湯として評価が高い泉質も手に入れた「たまて箱温泉」。美しきコバルトブルーの湯を讃えるこの温泉が今後どれほどの新たなファンを魅了し、指宿観光の起爆剤となっていくのか楽しみである。
【ヘルシーランド露天風呂たまて箱温泉】
鹿児島県指宿市山川福元3292／0993-27-6966
〈大浴場〉
■入浴料：大人900円、小学生以下450円
■営業時間：9時30分〜19時30分(最終受付19時00分)
■休み：木曜
■大浴場の種類：露天男1女1
■泉質：ナトリウム−塩化物強塩温泉
■湯の特徴・効能：冷え性、関節痛、神経痛、切り傷、慢性皮膚病など
〈貸切風呂〉なし
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
