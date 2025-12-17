若きリードオフマンが井上竜をけん引する。来季7年目を迎える中日・岡林勇希外野手（23）だ。

「自分の成績を上げれば、チームの順位も上がっていくと思いますし、今年チームは最下位は抜けたけど、Bクラスなのは一緒なので。優勝を目指して、一丸となってやっていきたいと思います」

12月4日に名古屋市内で契約更改交渉し、8000万円増の年俸1億5000万円でサイン（金額は推定）。球団高卒選手では、5年目で大台に到達した高橋宏に次ぐ2位タイで、同野手では立浪和義の8年目を上回る最速で、「（1億円プレーヤーは）誰しもが目指すところだと思うので良かったですが、また一からスタート」と表情を引き締めた。

印象深い言葉が、「もっと引っ張っていかないといけない」。芽生えたのはチームを背負う責任感だった。きっかけは？と尋ねると、「長いこと1軍でやらせてもらっているので。ある程度そういう立場になってきたのは、いろんな人からも言われていますし、そういうところで発信していこうかなと思いました」と話してくれた。

積み上げた確かな実績も、メンタル面の成長を促したといえる。今季は主に1番を担い、12球団で唯一となる全試合フルイニング出場を達成。自己最多168安打で2度目の最多安打のタイトルを獲得し、2年ぶり3度目のベストナインに輝き、4年連続4度目のゴールデングラブ賞にも選出された。名実ともに「チームの顔」を託せる存在となった。

今オフには一般女性と結婚したことも発表。球団を通じて、「妻と二人三脚でより一層、野球に励んでいきます」とコメント。新たな責任感も持ちながら、シーズンに臨む。

チームは11年以来15年ぶりとなるリーグ優勝を目指す。公私ともに充実の切り込み隊長が、上位浮上のキーマンになる予感だ。（記者コラム・湯澤 涼）