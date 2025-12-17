¾®Ä»¤ÎÊ¸Ë¡¤ò²òÌÀ¤·¤¿ÃË¡¦ÎëÌÚ½Óµ®¤¬¸ì¤ëÆ°Êª¸À¸ì³Ø¤ÎÌ¤Íè
¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Î¸¦µæ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÎëÌÚ½Óµ®¤µ¤ó¡£¼«Á³´Ä¶¤ÎÆ°Êª¤ËÇ§ÃÎ²Ê³ØÅª¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬³×¿·Åª¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¦µæ¤ÎÄ¬Î®¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Æ°Êª¸À¸ì³ØÊ¬Ìî¤Î¥¢¥¦¥È¥ê¡¼¥Á¤ËËÛÁöÃæ
½é¤ÎÃ±Ãø¤Ï20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃíÌÜ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢À¸Êª¸¦µæ³¦¤ÇºÇÂç¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥²¥óµÇ°¹Ö±é¼Ô¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤¬Ê¸Ë¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÀâ¤ÌÀ¤«¤·¤¿¼ã¤½Ó±Ñ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤Ï!?
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ú¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ï¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤â»È¤¦¡ª¡Û
Æ°Êª¸À¸ì³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÅìµþÂç³ØÀèÃ¼¸¦½Ú¶µ¼ø¤ÎÎëÌÚ½Óµ®¤µ¤ó¤¬¡¢12·î15¡Á16Æü¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æ°Êª¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥²¥óµÇ°¹Ö±é¡×¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏËèÇ¯¡¢Æ°Êª¹ÔÆ°¸¦µæ¶¨²ñ¤¬¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸¦µæ¼Ô¤òÀ¤³¦¤«¤é¤Ò¤È¤êÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î±ÉÍÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¾¾Î¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥³¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥²¥ó¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
ÎòÂå¤Î¹Ö±é¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥°¡¼¥ë¥É¤ä¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¡¼¥¥ó¥¹¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Âç²È¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Þ¤¿42ºÐ¤Ç¤ÎÁª½Ð¤ÏÎòÂå£²ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤È¤¤¤¦ÌîÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢Æ°Êª¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡ØÆ°Êª¸À¸ì³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦³ØÌä¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐËÍ¤Ï¡¢¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Î¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÄ¤À¼¤¬¡¢Å·Å¨¤Î¥Ø¥Ó¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸³¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤ÏÃ±¤Ê¤ë´¶¾ð¤ÎÉ½¤ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÊ¹¤¤¤¿¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÏÇ¾Æâ¤Ë¥Ø¥Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê³µÇ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È³Î¤«¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¸«´Ö°ã¤¨¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤·¤Æ¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢20Ñ¤Û¤É¤Î»Þ¤Ë¤Ò¤â¤ò¤Ä¤±¡¢ÌÚ¤Î´´¤òÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¤È¡¢¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤¿¤«¤â¥Ø¥Ó¤È¸«´Ö°ã¤¨¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤«¤»¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Þ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤â¡¢»Þ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»Þ¤ÎÆ°¤¤¬¥Ø¥Ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ø¥Ó¤È»÷¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤À¤±¸«´Ö°ã¤¨¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¡Ø´é¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬¿´Îî¼Ì¿¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ï¡¢¿¹ÎÓ°Ê³°¤Ë¤â»Ô³¹¤ä½»ÂðÃÏ¤Ç¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò³¹Ãæ¤ÇÌÄ¤À¼¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¤ß¤è¤¦
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤¬Ã±¸ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¸¤òºî¤ë¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃ±¸ìÆ±»Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤âÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È°ìÉô¤ÎÎà¿Í±î¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±©¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡ÊÀè¤ËÁãÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Í¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¼Â¸³¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢äÆ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤ÎÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ÷¤ë¸¦µæ¤ò¡¢¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤¿¤Á¤¬¤¹¤à¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¿·¤·¤¤ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ÏÀÊ¸²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¯¸«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¤«¤éÍ¥Àè¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÚÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡Û
¤Ê¤¼ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÈ¯¸«¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ê³Ø¤ÎÆ°Êª´Ñ¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éº«ÃîºÎ½¸¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬ÃîÊá¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ï³°¹ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÆ°Êª¸¦µæ¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÄã¤¯¡¢¥Á¥ç¥¦¤òÃµ¤·¤Æ¤â¿ô¼ï¤¯¤é¤¤¤·¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Á¥ç¥¦¤Ï200¼ï°Ê¾å¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃøÌ¾¤ÊÆ°Êª³Ø¼Ô¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÈà¤é¤ÎÆ°Êª¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾ÍÎÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð²¤ÊÆ¿Í¸¦µæ¼Ô¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ø¿Í´Ö¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ°Êª¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø£á£î£é£í£á£ì¡Ù¤Ë¿Í´Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤â¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¤À¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¸µÏÀ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÀ¸¤Êª¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¥Ò¥È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÆ°Êª¤Î°ì¼ï¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö°Ê³°¤ò¡ØÆ°Êª¡Ù¤È°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¹¬¤¤¡¢À¾ÍÎÅª¤ÊÆó¸µÏÀ¤Ï½ù¡¹¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ°Êª¸À¸ì³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é°Ê³°¤ÎÆ°Êª¤Ç¤â¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Þ¤¿º£¤Ï¡¢ËÍ¤Î¸¦µæ¼¼¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é³ØÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼ê¤¬É¬Í×¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÚÆ°Êª¤òµ¼¿Í²½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Û
º£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¹âÅÙ¤ÊÃÎÀ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£
¡Ö¿Ê²½À¸Êª³Ø¤Ç¤¤¤¦Å¬±þ¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢»ÒÂ¹¤ò»Ä¤·¤ä¤¹¤¤¸ÄÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°äÅÁ»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¥¾¥¦¤ÎÉ¡¤¬Ä¹¤¤¤Î¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Ä¾Î©ÆóÂÊâ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅ¬±þ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
Å¬±þ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªÇ½ÎÏ¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¸¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥«¥é¥¹¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡¢¿ô¼ïÎà¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥«¥é¥¹¤Ï³«¤±¤¿¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤à¤¿¤á»ë³ÐÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢ÌÄ¤À¼¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ï¤¦¤Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¿¹¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ãç´Ö¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Å¤é¤¤¡£¤À¤«¤éÌÄ¤À¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿Í´Ö¤ÎÃÎÀ¤â¤Þ¤¿¡¢Å¬±þ¤Î·ë²Ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖËÍ¤é¿Í´Ö¤Î¼ó¤Ï¥¥ê¥ó¤è¤êÃ»¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¥¥ê¥ó¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¥Îô¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¼¤«¡¢ÃÎÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤À¤±¤ÏÎã³°°·¤¤¤Ç¡Ø¿Í´Ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÏÀÊ¸¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸«¤Ï ¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚ½Óµ®»á
¡ÖÃÎÀ¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤òÊ¤¤¹È¯¸«¤òÂ³¤±¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢°Û¼Á¤ÊÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ëÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤É¤¦¤»¸ÀÍÕ¤ä¿´¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê´Ñ»¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ°Êª¤òµ¼¿Í²½¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤À¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ò¸¦µæ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ð½à¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤â¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤â¡¢¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤ÎÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æµ¼¿Í²½¤â¤»¤º¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éº«Ãî¤äµû¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤»¤º¡¢¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¤âÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ï¿¹¤Ç¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤ò´Ñ»¡¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤ë¤È¡Ø¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ°Êª¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üÎëÌÚ½Óµ®¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤È¤·¤¿¤«¡Ë
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÉ½¾´¡Ê¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¾Þ¡Ë¡¢ÆüËÜÀ¸ÂÖ³Ø²ñµÜÃÏ¾Þ¡¢ÆüËÜÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø²ñ¾Þ¡¢World OMOSIROI Award¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¤Ë¸À¸ìÇ½ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿·¤·¤¤³ØÌä¡¢¡ÖÆ°Êª¸À¸ì³Ø¡×¤òÁÏÀß¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê»³¶Ë¼÷°ì¤È¤Î¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡ØÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê»³¶Ë¼÷°ì¤È¤Î¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë
