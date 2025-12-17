KADOKAWAは、TLコミックレーベル「Pomme Comics」より『田部さんは食べられたい』(著：栗崎三号)のコミックス10巻を発売。コミックス10巻発売を記念し、佐和真中×桃山いおん出演のボイスコミックが公開された。



ボイスコミックでは、『田部さんは食べられたい』コミックス1巻に収録されている田部さんと飯田くんの出会いを完全音声化。絶対に食べさせたい飯田くんと絶対に食べたくない田部さんのドキドキの攻防が描かれている。

【あらすじ】

地味めOL田部さんはある日、社内のNo.1イケメン飯田くんに「モノを食べるところが見たい！」と懇願され……

○【CV：佐和真中×桃山いおん】『田部さんは食べられたい』コミックス10巻発売記念ボイスコミック



田部佐江子　cv. 桃山いおん

飯田陵司　cv. 佐和真中

佐藤さん　cv. 瑠璃川翠子

さらに、『田部さんは食べられたい』10巻コミックシーモア限定版には、録りおろしボイスコミックと描きおろしイラストを特別に収録。コミックス1巻3〜5話相当の「突然の雨に濡れたふたりの雨宿り」のシチュエーションから、さらに甘いラブラブシーンが聴けるのはコミックシーモア限定版だけとなっているのでこちらも注目したい。