ネバダ州の高校女子バスケ

米国の女子バスケットボールで衝撃のスコアが生まれた。米スポーツメディアは、ネバダ州のデル・ソル高校がシャイアン高校を104-1で破った試合をレポート。現地のファンからは「これが現実なわけない」「何が起こったんだ」など驚きの声があがっている。

米高校スポーツ専門メディア「MaxPreps」は、「デル・ソル高校（ネバダ州）のレディー・ドラゴンズがシャイアン高校に104対1で勝利し、無敗を維持して、10勝0敗となった」と投稿。最終スコアを大きく描いた画像を添えて、その衝撃の一戦を伝えている。

「ネバダ州の女子バスケットボールチームが驚異的な勝利」という見出しで報じた米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」の記事によると、シャイアン高校は第1クォーター（Q）にフリースローでこの日唯一となる得点を挙げたが、その後はデル・ソル高校が、2Qで18得点、第3Qで24点、第4Qで19点を挙げたという。

デル・ソル高校のエース、リカーナ・テイラーが1人で30得点をマーク。ゲゲ・ピケンズがチーム2位の22得点をあげ、他にも3人の選手が10得点するなど、計9人の選手が得点を挙げたと同記事は伝えている。これには現地のバスケファンもネット上で驚きの声をあげている。

「その1得点を挙げた選手にMVPを」

「こんなスコアボード、現実にあるわけない」

「これが現実なわけない（笑）」

「何回フィールドゴールが放たれたんだ」

「どうやったらチームが1得点しかとれないんだ」

「おいおい、1点取って104点取られるなんて相手チームがどれほどひどいのか、誰かスコアカードを投稿してくれ」

「ファイナルスコアが104-1だと????」

「審判に報酬が支払われてなかったか確認した方がいい」

「ん？何が起こったんだ?!?!?」

思わず二度見してしまう驚きのスコアに困惑の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）