米バスケで衝撃スコア「104-1」 思わず二度見する点差に唖然「何が起こったんだ?!」
ネバダ州の高校女子バスケ
米国の女子バスケットボールで衝撃のスコアが生まれた。米スポーツメディアは、ネバダ州のデル・ソル高校がシャイアン高校を104-1で破った試合をレポート。現地のファンからは「これが現実なわけない」「何が起こったんだ」など驚きの声があがっている。
米高校スポーツ専門メディア「MaxPreps」は、「デル・ソル高校（ネバダ州）のレディー・ドラゴンズがシャイアン高校に104対1で勝利し、無敗を維持して、10勝0敗となった」と投稿。最終スコアを大きく描いた画像を添えて、その衝撃の一戦を伝えている。
「ネバダ州の女子バスケットボールチームが驚異的な勝利」という見出しで報じた米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」の記事によると、シャイアン高校は第1クォーター（Q）にフリースローでこの日唯一となる得点を挙げたが、その後はデル・ソル高校が、2Qで18得点、第3Qで24点、第4Qで19点を挙げたという。
デル・ソル高校のエース、リカーナ・テイラーが1人で30得点をマーク。ゲゲ・ピケンズがチーム2位の22得点をあげ、他にも3人の選手が10得点するなど、計9人の選手が得点を挙げたと同記事は伝えている。これには現地のバスケファンもネット上で驚きの声をあげている。
「その1得点を挙げた選手にMVPを」
「こんなスコアボード、現実にあるわけない」
「これが現実なわけない（笑）」
「何回フィールドゴールが放たれたんだ」
「どうやったらチームが1得点しかとれないんだ」
「おいおい、1点取って104点取られるなんて相手チームがどれほどひどいのか、誰かスコアカードを投稿してくれ」
「ファイナルスコアが104-1だと????」
「審判に報酬が支払われてなかったか確認した方がいい」
「ん？何が起こったんだ?!?!?」
思わず二度見してしまう驚きのスコアに困惑の声が相次いでいた。
（THE ANSWER編集部）