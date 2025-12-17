【追悼】長嶋茂雄さん　デーブ大久保が語る バットを折っても「ブーちゃん、いいぞ！」と言われた訳

長嶋茂雄6月3日逝去 享年89

「ブーちゃん、いいぞ！」デーブ大久保（野球解説者）

「お〜い、ブーちゃん！」

長嶋さんに試合中、一度だけ大声で呼び止められたことがあります。’94年の広島戦のことでした。重要な場面で三振を喫した僕は、悔しさのあまり地面にバットを振り下ろし、叩き折ってしまったんです。凡退したからといって道具に当たるのは厳禁。「やってしまった」と思いながらベンチに戻ると、呼び止められた。

普段は温厚な長嶋さんについに怒られるのかと思ったら、監督は一言。

「ブーちゃん、いいぞ！」

褒(ほ)められたんです。引退後、球団のスタッフに「長嶋さんは、デーブの闘争心が好きだったんだ」と伝えられました。僕の行動は、「巨人軍は常に紳士たれ」という教えに反していたでしょう。でも、長嶋さんは「それでいい！」と背中を押してくれた。自分を曲げることなく生きてこられたのは、監督のおかげです。

僕の会社の名付け親も、長嶋さんです。

「デーブカンパニーだ、ブーちゃん！ もし気に入らなかったら、他の名前にするから言ってな！」

さすがに断れませんよ（笑）。おかげさまで、会社は30年間、潰れていません。

