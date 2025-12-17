【追悼’25】川淵三郎が語る　釜本邦茂 規格外の天才の「パワフル伝説」

釜本邦茂8月10日逝去 享年81

規格外の天才の「パワフル伝説」川淵三郎（日本サッカー協会相談役）

初めて見た時の衝撃は今でも忘れられない。当時、釜本はまだ高校生でした。代表のコーチからは「クマみたいにでかい選手がいるぞ」と聞いたので、のっそりした選手だなくらいに思っていました。ところが、対戦してみたら素早いドリブルで一瞬でゴール前に行くと、見たことない速さのシュートをドカンと放った。’64年の東京五輪ではフォワードを争うライバルで、当時は「８歳も年下の選手に負けてたまるか」と思ってました。でも４ヵ月間の事前合宿が終わる頃には完全にポジションを取られていました（笑）。

東京五輪のアルゼンチン戦は一番の思い出です。僕の同点ゴールもあり３対２で勝ったんですが、アシストしたのが釜本。敵陣深くに出たパスに反応して、「三笘の１ミリ」ばりにゴールラインギリギリから折り返した。ともに切磋琢磨した仲だけに、僕は「釜本なら絶対に追いつける」と思って待ち構えていました。

ある試合では、釜本のフリーキックが直撃した相手選手の太ももに黒い痣ができたことがあった。そのパワフルさはまさに規格外。中田英寿、本田圭佑も素晴らしい選手でしたが、世界で活躍した選手はたくさんいるけど、釜本のスケールは異次元で特別な存在でした。

