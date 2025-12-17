【大人のしまむら】から新作キターーッ！ 40・50代の高見え♡「おしゃれアウター」

アウターが、冬コーデのおしゃれ度を左右することも。大人女性が着るなら、おしゃれで高見えし、軽やかで暖かそうなものを選びたいところです。そんなアウターを、今回は【しまむら】の新作からピックアップ。手に取りやすい価格なのに、コーデにこなれ感をプラスできそうです。

ショート丈でバランスよく着こなしやすい

【しまむら】「コート」 \3,289（税込）

ふわっと軽く暖かそうな中綿ジャケット。ウエスト位置が高く見えやすい丈感で、バランスよく着こなせそうです。着丈は短すぎないので、体型カバーしつつ腰まわりの冷えも防げるかも。ベージュなら合わせやすいだけでなく、顔まわりが明るく見えそう。他にブラックもラインナップ。

こなれ感を醸し出す優秀アウター

【しまむら】「キルトボア切り替えコート」 \2,189（税込）

異素材の切り替えが高見えポイントの、羽織るだけでおしゃれに決まりそうな主役級アウター。キルティングの軽やかさと、ボアの暖かみがポイントです。落ち着いたブラックは、手持ちの服に合わせやすく、着まわしやすいのが魅力。レイヤードしても着ぶくれしにくいかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M