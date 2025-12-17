「ひと口食べた瞬間、うまっ！」【シャトレーゼ】自分へのご褒美に♡「栗芋スイーツ」

【シャトレーゼ】では栗・芋の味わいが楽しめるスイーツもそろい踏み。和の味わいも相まって、ティータイムにほっこり癒されるかも。その中でも今回は、自分へのご褒美にぴったりなプチ贅沢感のある季節限定品をピックアップ。栗が1粒まるごと入った大福から、サクッと味わえる芋系ショコラサンドまで、イチオシの「栗芋スイーツ」をご紹介します。

洋酒が効いた大人な「一粒栗大福マロンクリーム入り」

ごろっとした1粒の栗を閉じ込めた贅沢感のある、季節限定の大福。使われているマロンクリームは、公式サイトによると「ほんのり洋酒を効かせた自家炊きの栗餡」を加えた本格派。大人が楽しむご褒美おやつに良さそうです。少し冷凍して、シャリシャリ感を楽しみながらいただくのもアリかも。

少し厚みのある生地に包まれた「ダブルシュークリーム 茨城県産和栗」

インスタグラマー@mame48goさんが「一口食べた瞬間、うまっ！」と絶賛した、季節限定のシュークリーム。生地には「和栗カスタードとホイップ」を詰め込んだ贅沢仕様で、口当たりの柔らかさが堪能できそう。片手で食べやすく、手軽に楽しむご褒美にもうってつけ。香ばしいシュー生地はほどよく厚みがあり、お腹も満たしてくれそうです。

中はムース仕立ての「お芋たっぷりモンブラン」

ご褒美にケーキが食べたい時は、季節限定の芋系モンブランがおすすめ。公式サイトによれば外側に「さつまいもクリーム」「チーズ入り紫芋クリーム」を交互に絞った贅沢な仕上がりです。中には「シルクスイートのムース」をたっぷりと忍ばせていて、重く感じずにあっさりと完食できるかも。食後のデザートにも食べやすそうです。

個包装で食べ切りやすい「なんばんショコラサンド 熊本県産ゴールドスイート薩摩芋」

季節限定で登場している、サクッと手軽に食べれそうなショコラサンド。個包装なので自分へのご褒美にはもちろん、手土産にもぴったりです。公式サイトによれば「パイ生地」「焼き芋ペースト」をサンドした贅沢仕立てで、ほくほくとした芋の風味がほんのりと感じられそう。1個\194（税込）という安さも魅力的。栗 ・芋味が入った詰め合わせもあり、ストックしておくと気兼ねなく味わえそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@oyatsu_panpon様、@oimo.jp様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino