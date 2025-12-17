¡ÖÇ½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼«¼£ÂÎÁí¥¹¥«¥ó¡ª ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¡È¿ä¤·¡É¤Î¤ª¤³¤á·ô¤¬¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÌõ
ÎëÌÚÇÀÁê¤Î¡È¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¡É¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ
¡ÖÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
À¯ÉÜ¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤â¡¢ÇÛÉÛ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐÈñÎ¨¤Î¹â¤µ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤À¡£
ÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¤Î»³ËÜ·Ê»ÔÄ¹¤Ï11·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¾¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¡Ö¸òÌî»Ô¤Ï¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö·ÐÈñÎ¨¤¬10%°Ê¾å¤È¹â¤¤¡×¡Öº£¡¢¹â¤¤ÊÆ¤ò¥à¥ê¤·¤ÆÇã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î£²ÅÀ¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¸òÌî»Ô¤Ï¡¢ÎëÌÚÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ÎÏª¹ü¤Ê¤ª¤³¤á·ô¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡¢È¯¹ÔÃÄÂÎ¤ÎÁ´¹ñÊÆ¹òÈÎÇä»ö¶È¶¦ºÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÁ´ÊÆÈÎ¡Ë¤ÈÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÁ´ÇÀ¡Ë¤¬£±Ëç500±ß¤ÇÈÎÇä¡£°õºþ·ÐÈñ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ60±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤¿¤á¡¢¥³¥á¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë³Û¤Ï440±ßÊ¬¤ËÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬»æ¤Î¤ª¤³¤á·ô¤ò½»Ì±¤ËÍ¹Á÷¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Í¹Á÷Èñ¤â¤«¤«¤ì¤Ð»öÌ³Èñ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
¸òÌî»Ô¤Î»³ËÜ»ÔÄ¹¤¬¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛµñÈÝ¤òÀë¸À¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÉÔºÎÍÑ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉðÆâÏÂµ×»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤µ¤à¡£»ÔÌ±¤ËÆÏ¤¯³Û¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê£µÆü¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ë¤ÈÀâÌÀ¡£Ê¡²¬»Ô¤Î¹âÅç½¡°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤«¤«¤ë¡Ë¥³¥¹¥È¤ÏÁ´Éô¡¢¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¡£¤½¤Î°Õ¼±¤ò¹ñ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¡Ê£¹Æü¤Î²ñ¸«¡Ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤ÎËÙÆâÌÐ»ÔÄ¹¤Ï¡Öº£¤É¤¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬£±¥Æ¥ó¥Ý¤â£²¥Æ¥ó¥Ý¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ½¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê10Æü¤Î²ñ¸«¡Ë¤ÈÀåË¯±Ô¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢JAÁ´ÇÀ¤ÈÁ´ÊÆÈÎ¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ï¡¢Íø±×¤ò¾å¾è¤»¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÈ¯É½¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤òÄÌ¾ï¤è¤ê°Â¤¯ÍÞ¤¨¡¢JAÁ´ÇÀ¤Ï£±Ëç480±ßÄøÅÙ¡¢Á´ÊÆÈÎ¤Ï477±ß¤ËÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°õºþÂå¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¤äÍ¹Á÷¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¥¼¥í¡£Ê¡ÅçÌ±Í§¿·Ê¹¤Ï14Æü¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©Æâ59»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â22»ÔÄ®Â¼¤¬ÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤Ï12Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÃÆ£ÌÀÎÉµÄ°÷¤«¤é¤Î¤ª¤³¤á·ô¤ò¤á¤°¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢JAÁ´ÇÀ¤ÈÁ´ÊÆÈÎ¤«¤é¤ª¤³¤á·ô¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ï¤ªÊÆ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÍøÍÑÅ¹¤¬Ç§¤á¤¿¾¦ÉÊ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÍñ¤äÌ£Á¹¡¢¾ßÌý¤Ë¤âÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆ¤ÎÉéÃ´´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÊÌ²Ã»»ÏÈ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¤Ï¡Ê¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯Å¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡È»Üºö¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥º¥ì¡É
¿©ÎÁÉÊ¹âÆÂÐºö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¼«¤éÄó¾§¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î°É¾¤òÇã¤ª¤¦¤È¤â¡È¿ä¤·¡É¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡¢¤ª¤³¤á·ô¤¬Âç¹¥¤¤ÊÎëÌÚÇÀÁê¡£¥³¥á¤É¤³¤í»³·Á¸©Áª½Ð¤ÎÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤³¤á·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÇÀ¶È´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÎJAÁ´ÇÀ¤ÈÁ´ÊÆÈÎ¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£¤¬¡¢ÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¤³¤ì¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤ò´µ¯¤µ¤»¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤ÎÊÆ²Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤ë¡£ÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¤Î¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¤À¤±Çã¤¨¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ÇÀÁê¤¬¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤Î°ÕµÁ¤ò²¿ÅÙÁÊ¤¨¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÃÍ²¼¤²¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£Í¸ú´ü¸Â¤ò¡Ö¡Ç26Ç¯£¹·îËö¤Þ¤Ç¡×¤ÈÀßÄê¤·¡¢¡ÖÅ¾Çä¶Ø»ß¡×¤È¤·¤¿¤ª¤³¤á·ô¤òÁ´ÊÆÈÎ¤Ï12·î²¼½Ü¡¢JAÁ´ÇÀ¤Ï£±·îÃæ½Ü¤ò¤á¤É¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥á»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤µÜ¾ëÂç³Ø¤ÎÂçÀô°ì´ÓÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖºâÀ¯¾å¤ÎÀ©Ìó¤«¤é»ÈÍÑ´ü¸Â¤òÀßÄê¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ç25Ç¯ÅÙ»ºÊÆ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÁá¤¯Çã¤ï¤»¡¢¼ûÍ×¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ÆÊÆ²Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤Ë¤Ï¡¢À°¹çÀ¤¬¤¢¤ë¡£
Å¾Çä¶Ø»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅ¾Çä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤¿Î×»þ¤Î¤ª¤³¤á·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë°õºþ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢12·î²¼½Ü¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÅþÄìÌµÍý¡£²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£±·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ²Á°Ý»ý¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤ª¤³¤á·ô¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÇö¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÆÆ£¤µ¤æ¤ê