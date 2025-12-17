¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼¯¤È¾×ÆÍ¢ª¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¢ª¼Ö¤ÏÂçÇË&´éÌÌ·ì¤À¤é¤±¡¡½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¹¥Þ¥Ûµ¡Ç½¤Ë¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÌî°´¡Ê¤¸¤ó¤Î¡¦¤¢¤º¤µ¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¼¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬ÂçÇË¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´éÌÌ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¡Ä¼¯¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÂçÇË¤·¤¿¼Ö
¡¡¿ÀÌî¤Ï¡ÖÄà¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥·¥«¤¬¤¤¤ÆÈò¤±¤¤ì¤º¾×ÆÍ¡£¤½¤Î¾×·â¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï´é¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤äÉ¡¤¬ÀÄ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¸¶·¿¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¼«²ÈÍÑ¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤¬100¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤é¡¦¡¦¤É¤ó¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡£¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ÈµßµÞÂâ¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì ¤³¤¦¤·¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÆ°Êª¤¬µÞ¤Ë¸½¤ì¤¿»þ¡¢µÞ¥Ö¥ìー¥¤äµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë´í¸±¡£¸åÂ³¼Ö¤ò´¬¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËiPhone¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏiPhone¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¡¢¶¯¤¤¾×·â¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È119¤ä¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ê¤É¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤â´Þ¤á¤Æ¼«Æ°Ï¢Íí¤¹¤ëµ¡Ç½¡£¿ÀÌî¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÂºÝ¤ËºîÆ°¤·¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹üÀÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê²ø²æ¤â¤Ê¤¯¡¢º£¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸å°ä¾É¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖiPhone¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¸¡½Ð¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
