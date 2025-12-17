ABCテレビ・古川昌希アナ、前髪下ろしたオフ姿 福井治人アナ＆横山太一アナと3ショット「ほんとに別人」「可愛い〜」
ABCテレビアナウンス部の公式インスタグラムが17日までに更新。オフな雰囲気の古川昌希アナ、福井治人アナ、横山太一アナの3ショットが公開された。
【写真】福井治人アナ＆横山太一アナと3S 前髪下ろした姿を披露した古川昌希アナ
「#横山太一 アローンズwith麺馬鹿」と書き出し「古川アナと福井アナと3人でラーメンツアーに行きました」と紹介し、アナウンサー3人の写真を投稿した。現在、朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）に出演している古川アナは、髪の毛を下ろし、ロンT姿のオフ感たっぷりの姿を疲労した。
また、夕方のニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）に出演する横山アナもスーツではなく、ゆったりした服装に帽子を着用。河合郁人とA.B.C-Zの塚田僚一と共に同番組内のコーナーを担当する福井アナも番組内とは雰囲気が異なるパーカー姿を披露した。
「北村アナが来られなかったので、近々第二回開催予定です」とつづっていた。この投稿に「古川さん前髪下ろし可愛い〜」「ふるぽん前髪LOVE」「古川さん 前髪おろされたらほんとに別人」
