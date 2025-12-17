アンミカ、松嶋菜々子主演ドラマ『おコメの女』で悪党に 初回ゲスト出演者一挙解禁
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（来年1月8日スタート／毎週木曜 後9：00）の第1話ゲスト出演者が解禁された。
【写真】本作でバッサリショートカットを披露した松嶋菜々子
本作は、同局系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく社会派・痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、１人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は税務調査最後の砦で、“料”の米偏を取って“コメ”と呼ばれている。
本作の舞台となるのは、そんな”コメ”の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
第1話の“最凶”の敵として立ちはだかるのは、アンミカ演じる年金アドバイザー・紅林葉子。高齢者向けにセミナーを開催し、書籍出版やテレビ出演も行う葉子は、“正しい老後資金の使い方”を説く存在として支持を集め、“年金ビーナス”と呼ばれるが、その裏では高齢者から財産を搾り取る極悪な顔を持つ。代表を務める会社「紅スマイル」では、富裕層をターゲットに選定し、社交パーティーを開くなど巧妙な手口で財産を吸い上げていく。
その右腕となる証券アドバイザー・生島輝一を演じるのが田中幸太朗。葉子が集めた多額のタマリ（脱税の証拠となる現預金や不動産、有価証券などの資産）を管理する人物で、優しげな見た目とは裏腹に非人道的な悪事に加担する。財務省に知り合いがいる葉子と、金の管理法を熟知した生島の悪知恵に、《ザッコク》は翻弄されることになり、緊迫の知恵比べが繰り広げられる。
また、風間トオルは《ザッコク》創設前、正子が課長補佐として調査に乗り込む会社の社長・双葉を演じる。仕入れ先と結託して利益を圧縮し、過少申告を繰り返す双葉は、絶対にバレないと高をくくっているが、《コメ》の調査能力の前になすすべもなく追い詰められていく。双葉の妻・加奈役には櫻井淳子。贅沢三昧の生活を壊されたことから、正子を逆恨みする加奈を激しく演じ、物語に緊張感を与える。
さらに、《ザッコク》が挑む最初の事案の重要なキーマンとして登場するのがひょうろく。年金ビーナス・葉子が主催する社交パーティーでルーレットのディーラーを務める人物で、敵なのか味方なのか、その正体は第1話で明かされる。
