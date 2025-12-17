デニムの色落ちを最小限にしつつ汚れを落とすには？洗う頻度はどれくらい？“洗濯ハカセ”が教える家庭での正しい洗い方

どの年代にも愛用者が多いデニム（ジーンズ）。

はいているうちに色があせていくのが魅力の一つだ。しかし、色が落ちすぎてしまったり他の衣類に色移りしてしまうからと、つい洗濯を疎かにしがちではないだろうか。

洗わずにはき続けるとデニムに汚れが溜まり嫌な臭いが発生してしまう。それだけでなく、生地がだんだん薄くなって破けたり穴が空いてしまうことも…。

だからといって、頻繁に洗いすぎると色がどんどん落ちていく。気に入った色合いをキープしながら汚れを落とすにはどうすればいいのか。

クリーニング師の国家資格も持つ「洗濯ハカセ」こと神崎健輔さんに、できるだけデニムの色を残したまま汚れを落とす洗い方を聞いた。

夏は７回、冬は10回までの着用で洗濯

トップスと比べて洗う頻度が少なくなりがちなデニム。

しかし、はいているうちに汗や皮脂が染み付くのはデニムも他の衣類も同じだ。

そのため、はく度に洗うのが理想だが、なるべく色落ちさせたくない場合もあるだろう。そんな時は、汚れが衣類にダメージを与えない程度までは洗う頻度を減らしても大丈夫。

「シーズンによって洗うべき頻度は変わります。具体的には夏場は3〜4回、冬場は5〜7回着用したら1回は洗濯するのがお勧めです。どうしても色を落としたくない場合は、夏場は7回まで、冬場で10回までの着用が限度になります。

ただし、これはあくまで目安。汗のかき方には個人差がありますし、暑い日などにたくさん汗をかいた場合や臭いが気になる場合は、着用回数が少なくてもすぐに洗濯をしてください」

柔軟剤は使わない

洗う頻度が全然少なかったという人もいることだろう。では、洗濯自体は正しくできていただろうか。

色を残しつつ汚れを落とす具体的な手順は以下の通りだ。

まずはデニムの表側が洗濯中に擦れないように、裏返してネットに入れる。

「裏返すと汗や皮脂などを落としやすいですし、表側が洗濯槽に擦れないので不自然に色落ちしてしまう心配もありません。ただし、食べ物の汁や飲み物などをこぼした場合は、表側のままネットに入れるといいでしょう」

ちなみに、他の衣類に色移りする可能性が高いため、デニムは単品洗いが基本。黒い衣類であれば、色移りが目立たないので一緒に洗っても問題ない。

洗剤はおしゃれ着用の中性洗剤がベスト。ただし、柔軟剤は使わないでほしい。

「嫌な臭いの元となる汚れが残っていたとしても、柔軟剤の香りでごまかされます。一度洗っても嫌な臭いが気になる場合は、もう一度しっかり洗い直してください。柔軟剤はデニムのゴワつきがどうしても気になる場合のみ使用しましょう」

デニムと洗剤を洗濯機に入れたら、“弱モード”や“手洗いモード”を選ぶ。

すすぎ時間や脱水時間などは特に変える必要はない。

脱水し終わったら、裏返しのまま逆さに（腰を下に）して陰干し。乾けば、色落ちを抑えつつ汚れが落ちたことを実感できるだろう。

「デニムは生地が重なっている部分が裏側に多いため、乾きにくく雑菌も繁殖しやすいです。裏返すとポケットの内側なども早く乾きますし、重たい腰部分を下にして筒状にして干すことで、引っ張られてシワにもなりにくいのです」

“耳”は濡れた状態で伸ばす

ちなみに、一部のジーンズは裏側に“耳”や“セルビッジ”と呼ばれる、ほつれ防止の処理が施された生地が使われている。

おしゃれの目印にもなっているが、洗濯するとよじれてしまうことも多い。

そのまま乾くと、はいているうちに不自然に色落ちしてしまうので、洗濯後にまだ濡れている状態のうちに、手でしっかり伸ばしてから干すのがお勧めだ。

「それでも乾いた時にまだよじれているようなら、霧吹きなどで湿らせ、当て布して低温のアイロンをかければしっかり伸ばせます」

汚れも色も落としたい場合は？

デニムは色が薄くなるまであせても味わい深い。

色落ちを気にせずしっかり汚れを落としたい人もいると思うが、その際は“色を残したまま”の洗濯時とほぼ真逆の方法でやってほしい。

「洗濯槽に入れる際に裏返すまでは一緒です。ただ、洗いジワを付けたくない場合以外はネットには入れないでください。洗浄力の強い粉洗剤を入れ、洗濯機の“普通モード”や“自動モード”で洗ってください」

ネットに入れずに洗う場合は、他の衣類と絡みやすいので単品洗いが基本だ。

漂白剤や蛍光増白剤が入った洗剤などは、デニムの色が一気に抜けたり不自然に変化したりしてしまうので使用は避けてほしい。

干し方などは色落ちさせたくない場合と一緒だ。

染み付いた汚れは漬け置きで取る

最後に、色落ちさせたくないために何カ月も洗っていないデニムがある場合はどうしたらいいのか。これまで指摘したように、汚れが深く染み付いている可能性が高い。

「普通の洗濯では不十分なので、“漬け置き”してから洗濯しなければなりません」

まず洗面器や浴槽にぬるま湯を溜め、水量に適した液体洗剤を入れて泡立つまで混ぜる。

デニムを裏返して入れ、そのまま30分から1時間ほど漬け置きし汚れを浮かせる。

そのあとは自分の好みに合わせて、先ほど紹介した“色を残したい”と“しっかり汚れを落としたい”のどちらかの工程で洗ってほしい。

はいていくほど自分の身体に合った色合いに育つデニム。長く愛用するためにも、適した洗い方を知っておくことは大切だ。

神崎健輔（かんざき・けんすけ）

28歳で脱サラ後、現在は実家の老舗クリーニング店「白洋社」部長、IT企業の株式会社「クラスタス」CTO、全国どこからでも受注が可能な宅配ネットクリーニングサービス「Nexcy」を開発しCTOを務める。「クリーニング師」の国家資格を持ち、「洗濯ハカセ」として家庭でもできる洗濯・シミ抜き術を発信する洗濯のプロフェッショナル。