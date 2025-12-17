まさかの「四国−北陸」路線

「コトバスエクスプレス」の愛称で高速バスを展開する香川県の琴平バスが2025年12月15日、四国と北陸を結ぶ夜行バスの運行を2026年2月から始めると発表しました。

【何時間かかるの!?】これが新たな「北陸−四国」夜行バスです！（価格／時刻表）

このバスは琴平町の「KS（コトバスステーション）琴平」に発着し、高松、徳島、鳴門を経て北陸へ。JR福井駅東口、JR金沢駅西口、JR富山駅北口にそれぞれ停車します。四国ではさらに、JR松山駅およびJR高知駅と「KS鳴門IC」を結ぶシャトルバスをそれぞれ運行し、香川・徳島便へ乗り換えられるようにすることで、四国4県都と北陸3県都を結ぶ路線網を用意します。

現在のところ2月19日（木）四国発の便から毎日運行で予約を受け付けています。独立3列シートを搭載した香川・徳島便の大人片道運賃は6200円〜9700円と、繁忙期でも1万円を切ります。

四国と北陸を結ぶ夜行バスは2019年6月から、西日本ジェイアールバスとジェイアール四国バスが「北陸ドリーム四国号」（富山・金沢・福井〜徳島・高松・高知）を運行しましたが、コロナ禍で2020年4月に運休となり、復活することなく2023年9月に廃止となっています。1年足らずで消えた“幻の夜行バス”の復活に、SNSでも歓迎の声が寄せられています。

琴平バスの楠木泰二朗代表はSNSで「四国4県と北陸3県を結ぶ唯一の路線となります。リーズナブルな料金が魅力の夜行バスが移動のハードルを低くし、両地域間の交流が益々活発になる事を願ってます！」と説明しています。