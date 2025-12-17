「人は見た目ではない」は危険な誤解

101歳、現役の化粧品販売員として活躍している堀野智子（トモコ）さん。累計売上高は約1億3000万円で、「最高齢のビューティーアドバイザー」としてギネス世界記録に認定されたキャリア61年のトモコさんが、年をとるほど働くのが楽しくなる50の知恵を初公開した話題の書『101歳、現役の化粧品販売員 トモコさんの一生楽しく働く教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。佐藤優氏（作家・元外務省主任分析官）が「堀野氏の技法は、ヒュミント（人間による情報収集活動）にも応用できる」と絶賛（日刊ゲンダイ・週末オススメ本ミシュラン）する世界一の先輩による“人生訓”は、アナタの疲れた心も元気にしてくれる！

いまでは考えられない

かつての常識

女学校を卒業すると、私は就職する道を選びました。そのころはまだ、外にお勤めに出る女性は多くありませんでした。当時、女性は大人になったら結婚して子どもを産み、舅・姑に仕えるもの、ずっと家にいて夫を支えるもの、というのが「常識」だった時代です。

結婚前の女性は「家事手伝い」という立場で、家の仕事を手伝って花嫁修業をするのが通例でした。

「ウーマンリブ」ではない、本当の動機

そんな中、私が就職を選んだのは、「これからは女性も働く時代」とか「働く女性ってかっこいい！」とか、のちに言われるようになった「ウーマンリブ」の思想を持っていたからではありません。

ただひたすら「宝塚歌劇団」（宝塚）に憧れていたからなのです。私は宝塚がとても好きで、強い憧れを抱いていました。当時の宝塚では、海老茶の袴が正装でしたが、見るたびに「なんて素敵なの！」と思っていたのです。

なぜ、宝塚の袴と私の就職が結びつくのか、不思議に思われたことでしょう。種明かしをしてしまうと、「勤務先に袴姿で通えたから」なのです。

美意識は、内面から映し出される

昔も今も、私は女性が颯爽としている姿に憧れがあります。きれいな女性も好きだし、格好いい女性にも強い憧れを感じます。

「人は見た目ではない」といわれます。それは一面、真実ではあると思いますが、100％そうとは言い切れないとも思うのです。

だって、素敵とかきれい、格好いい、というのは、必ずしも外見だけのことではないでしょう？ その人の心の美しさとかきれいでいたい、格好よくありたいという美意識が外側に反映されるからこそ、「素敵」「きれい」「格好いい」となるのではないでしょうか。

【解説】ビジネスパーソンが学ぶ

「憧れ」と「美意識」の力

著者のトモコさんが「宝塚の袴」という強い憧れを動機に、当時の「常識」から外れた就職という道を選んだエピソードは、現代を生きる私たちビジネスパーソンにも多くの示唆を与えてくれます。

1.「憧れ」こそが、常識を超える原動力となる

トモコさんの行動の源泉は、社会的な思想や大義名分ではなく、「好き」「素敵」という純粋な「憧れ」でした。

ビジネスの世界では、論理（ロジック）や戦略が重視されます。しかし、本当に困難な壁を乗り越えたり、既存の枠組み（常識）を超えて新しい価値を生み出したりする時、最後のひと押しとなるのは情熱や憧れです。

自らの内面にある純粋な「好き」というエネルギーが、時としてどんな論理的な説得よりも強く、人を動かし、時代を切り拓く原動力となることを、このエピソードは教えてくれます。

2.「美意識」は、内面を映すプロ意識の表れ

トモコさんは「美意識が外側に反映される」と述べています。これは、現代のビジネスシーンにおける「プロフェッショナリズム」や「セルフブランディング」にも直結する考え方です。

「人は見た目ではない」のは真実ですが、同時に「内面は見た目に反映される」のもまた真実です。「格好よくありたい」という美意識は、単に外見を着飾ることではありません。自分の仕事に対する誇り、クライアントへの敬意、そして自らのあり方への「こだわり」です。

その内面的な姿勢が、服装、立ち居振る舞い、言葉遣い、さらには作成する資料の細部に至るまで反映され、その人の「格好よさ」や「信頼感」として周囲に伝わります。

3.「ありたい姿」が、外見と信頼を創る

「颯爽としている姿に憧れる」という筆者の言葉は、私たちに「自分はビジネスパーソンとしてどうありたいか？」という問いを投げかけます。

内面で「美意識」を磨き続けること。それが自信に満ちた「颯爽とした姿」として外見に表れ、周囲からの信頼を獲得する基盤となります。

トモコさんの選択は、自らの「美学」を持つことの重要性を、時代を超えて示唆しているのです。

