¡ÖÆ¬¤Î°¤¤¿Í¡×¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¡È¤¤¤¤¡É¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë
¡¡ÅØÎÏ¤äÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸Â³¦¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌµÍý¤ò¤·Â³¤±¤ë¤È¿´¿È¤ÏÈèÊÀ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤Î°¤¤¿Í¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµÍý¡×¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤·¤«À¸¤Þ¤Ê¤¤
¡¡ÌµÍý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì»þÅª¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ýÂ³À¤Ë·ç¤±¡¢È¿Æ°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈèÏ«¤äºÃÀÞ¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤è¤ê¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÊý¤¬²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÎÏ
¡¡À®Ä¹¤äÀ®²Ì¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤àÊý¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¹©É×
¡¡ÌµÍý¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÍý²ò¤·¡¢Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºî¶È¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤¹¤ë¡¢µÙÂ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡¢Í¾Çò¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤¬¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅØÎÏ¡×¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÅØÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤ËÂ³¤±¤ëÊý¤¬·ë²ÌÅª¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅØÎÏ¤òÀß·×¤·¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤ËÂ³¤±¤ë¹©É×¤ò»ý¤Á¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£