２０２３年から今季まで巨人で通算１８勝し、メジャー復帰を目指していたフォスター・グリフィン投手が１６日（日本時間１７日）、ナショナルズと年俸５５０万ドル（約８億５０００万円）プラス出来高総額１００万ドル（約１億５０００万円）の単年契約で合意したと米メディアが報じた。満額で６５０万ドル（約１０億円）となる。

３０歳の左腕は２０１４年にロイヤルズからドラフト１巡目指名（全体２８位）されたが、メジャーでは７試合に全てリリーフとして登板。２０２３年に来日し、巨人では主に先発起用され、チーム状況などに応じて救援登板もこなす柔軟性を見せた。多彩な変化球を武器に３年間で５４試合に登板し、１８勝１０敗、３１５回２／３を投げて防御率は２・５７だった。今オフはこれまで８球団と交渉し、少なくとも１球団は複数年のオファーを出したと報じられた。

ナショナルズでは先発投手として見込まれており、米スポーツサイト「ファングラフス」は来季の予想先発陣をゴア、カバリ、ロード、グレイ、グリフィンの５人だと伝えている。昨オフに中日からナショナルズに移籍した小笠原慎之介投手は今季終了後にメジャー４０人枠を外れ、来季はマイナーからメジャー再昇格を目指す形となっている。

今オフは日本ハム、楽天に所属（今季は韓国・ハンファ）していた右腕のコディ・ポンセ投手がブルージェイズと３年３０００万ドル（約４６億４０００万円）で契約。今季、ＤｅＮＡで好成績を残した同じ左腕のアンソニー・ケイ投手がホワイトソックスと総額１２００万ドル（約１８億５０００万円）の２年契約を結んでおり、グリフィンを含めて日本球界経験投手の活躍が期待される。