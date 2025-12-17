「仕事ができる人」が絶対に言わない言葉・ワースト1とは？

つい言ってしまう「口グセ」はありませんか？

本当はそう思っていなくても、なぜか口にはできてしまう。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

「仕事ができる人」は言わないNG口癖・ワースト1

突然だが、私にはある。

つい「大丈夫」と言ってしまう。

その言葉のせいで、自分の首を絞めているということも認識しているが、どうしても口走ってしまう。

疲れる前に脳を休める

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

瞑想の効果は多くの研究で確認されている。ストレスを減らし、幸福感を高め、脳を充電し、集中力を高めるなど。

でも問題がある。瞑想は難しいし、なんだか気恥ずかしい。気持ちはわかる。僕らも瞑想の話をするのはいまだに照れくさい。これを書いているいまも照れくさい。

でも恥ずかしがることはない。瞑想は脳の息抜きというだけだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

「大丈夫」と言って自分を追い込んでしまう前に、リセットすることが重要だと彼らはいう。

瞑想は、脳の休息にも、脳の運動にもなる。

自分を整える習慣を実践することこそ、あなたを守るいちばんの近道だ。

