「I′m not feeling it」の意味は？マイナスな気持ちを伝える表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「気分が乗らない」「しっくりこない」でした！

「I'm not feeling it」は、はっきりNOと言うというより、「今日はちょっと…」くらいのソフトな拒否やテンションの低さを伝えるフレーズ。

相手や内容を強く否定するのではなく、自分のコンディションやノリの問題としてやんわり断れるのがポイントです。

A：「Do you want to go to the party tonight?」

（今夜パーティー行かない？）

B：「Honestly, I’m not feeling it today.」

（正直、今日はあんまりその気分じゃないな）

似た表現に「I’m not in the mood」 や「I’m just not into it」などがありますよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。