ニスモ・ブランドの新展開を発表

日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は、ニスモ・ブランドを通じて日産ブランドの価値向上を目指す新たな取り組みを発表した。

NMCは、モータースポーツ事業、カスタマイズ事業、ヘリテージ・レストア事業の3つを中核に据え、日産ブランドの強化を図るとしている。



モータースポーツ事業では、『Road to track, track to road』を掲げ、スーパーGTやフォーミュラEなどの技術を市販モデルに反映させるとともに、新たなレースカテゴリへの挑戦を進める方針だ。

カスタマイズ事業では、ニスモ・ロードカーシリーズを拡充し、車種数を倍増、仕向地を拡大し、年間出荷台数を2028年までに約1.5倍に増加させる計画である。

また、外部パートナーとのコラボレーションを検討し、プロトタイプモデルを製作してレース活動を通じて市販化を目指す。

さらに、ヘリテージ・レストア事業では、第2世代スカイラインGT-R（R32〜R34型）を中心にレストアやレストモッド事業を拡大し、対象車種や地域を広げる予定だ。

NMCは『ニスモの伝統の継承によるブランド価値の向上』と『Emotion × Excitementの創出』を使命とし、日産およびニスモ・ファンに新たな感動を届けることを目指している。