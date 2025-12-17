鎌倉五郎本店の午年福BOXで迎える♡縁起のいい新春スイーツ

新しい年のはじまりは、心も華やぐ甘い時間から。鎌倉五郎本店より、新春限定の『午年福BOX』が登場します。お正月ならではの縁起をぎゅっと詰め込んだ本商品は、人気スイーツと遊び心ある特典がひと箱に。月うさぎの世界観とともに、新年のご挨拶や家族団らんのひとときを彩ります。お祝いムードたっぷりの詰合せは、自分用にも贈り物にもぴったりな新春限定アイテムです♡

新春限定の縁起スイーツBOX

『午年福BOX』は、毎年好評の干支半月を中心に、新年の幸福を願う想いを込めた期間限定の詰合せ。

2026年の干支“午”をモチーフにした「午年半月［栗きんとん味］」は、栗とお芋の風味豊かなクリームをサンドした、お正月にふさわしい縁起菓子です。

人気菓子が一箱にぎっしり

内容は、鎌倉五郎本店を代表する「鎌倉半月(抹茶風味・小倉風味)」各3枚、ザクザク食感が楽しい「鎌倉チョコサンドだょ」4個、いちごミルク味のひとくち菓子「うさいちご」1袋。

多彩な味わいで、家族や友人と分け合うのにも最適です。

今だけの付箋付きが嬉しい

さらに、午年半月そっくりのミニ箱入付箋が1個付属。スケジュール帳やメモに使いやすいサイズで、この時期だけのオリジナルアイテムです。お菓子を楽しんだあとも、月うさぎと一緒に新年気分を味わえます♪

午年福BOX



価格：14袋入2,376円

内容：鎌倉半月(抹茶風味3枚、小倉風味3枚)／午年半月［栗きんとん味］3枚／鎌倉チョコサンドだょ4個／うさいちご1袋／ミニ箱入付箋1個

取扱店：鎌倉五郎本店各店(小町通り本店／大丸東京店／羽田空港第1ターミナル店)／パクとモグ小田急町田店／ぶどうの木＆鎌倉座阿佐ヶ谷店

期間：2025年12月18日(木)～2026年1月上旬頃

※新春限定、なくなり次第終了となります。

※表示の価格は参考小売価格です。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

縁起を贈る、甘い新年のはじまり

鎌倉五郎本店の『午年福BOX』は、味わい・見た目・縁起の三拍子がそろった新春限定ギフト。

家族への手土産やお世話になった方へのご挨拶、自分へのご褒美にもおすすめです。新しい一年が“うま(午)く”進みますように、そんな願いを込めて♡

この季節だけの特別な詰合せを、ぜひお正月のおともに選んでみてください。