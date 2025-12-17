2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が17日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニのXmasディズニーショットを公開した。

「ただいま日本 最終日は香港ディズニーへ 今年はクリスマスディズニー行けないって思ってたから行けてうれしかったっ」と、「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025」東京オートサロン・イメージガールとして滞在していた香港から帰国したことを報告。

香港ディズニーでのクリスマス・カチューシャに超ミニのセットアップ姿をアップし、「カチューシャすっごい迷ったけど東京では売ってないクリスマス限定のにしたの ルンルン 1日たっぷり遊んだのにまだまだ時間足りないくらい楽しかった〜」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いすぎる〜」「クリスマスカチューシャ 可愛い」「今日もキレイです」「ミッキー、ミニーより輝いてます」「似合ってます」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。