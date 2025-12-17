¥Ç¥ó¥Ù¥ì½é¤ÎFIFAºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¡¥Ñ¥êSGÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï16Æü¡¢¥É¡¼¥Ï¤ÇÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤ò³«¤¡¢ÃË»ÒºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤ò½éÁª½Ð¤·¤¿¡£28ºÐ¤ÎFW¤Ï¥¯¥é¥Ö½é¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÌç»ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡×¤ËÂ³¤¯¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡£½÷»ÒºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2024Ç¯8·î11Æü¤«¤é25Ç¯8·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï³ÆÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¼ç¾¡¢µ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£