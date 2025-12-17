Ä«¥É¥é¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¤Ë½Ð±é¡Ä29ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤òÊó¹ð¡¡¡Ö·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡Ä¡×
¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÀ±²Æ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬12·î15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸ÅÈª¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯2·î14Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¡Ä¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸
¸ÅÈª¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ìÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·ëº§¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½Ë¤¤¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸ÅÈª¤µ¤ó¤Ï1996Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖSeventeen¡×¡ÖViVi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖOggi¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£