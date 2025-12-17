「××歳でミニスカはキツい」「カラコンは痛い」--。



【写真】「似合ってて可愛い」という声が多く寄せられたフリルのコーデ

そんな世間の勝手な線引きに対し、「やかましすぎる！」と投稿したのは、元アイドルで現在はYouTubeなどで発信をしている藤田シオンさん(@shion0_25mg)。



「わたし32歳で76キロだけどフリルのお洋服着てるよ！みんな好きにやれ 一度きりの人生なのだから」という言葉に、SNSでは共感の声が寄せられました。



藤田シオンさんに投稿の背景や、そこに込めた思いを聞きました。



ーー年齢や体型に対して「やかましすぎる」と感じるようになった出来事やきっかけは何でしたか？



藤田シオン：きっかけはSNSです。何も悪い事をしていない芸能人やアイドルの方が「あの子ちょっとふっくらしたよね」「新しいメイク似合ってない」とささいなことで炎上しているのをよく目にするようになったんです。



今の時代は拡散されたものが世論となってしまうので、「××以外は可愛くない！」「可愛くなるにはダイエットして整形すべき！」といった偏った意見が正義となってしまうことで、ルッキズムに苦しむ方が増え続ける一方ではと考え、思い切って「やかましすぎる」と言ってみることにしたんです。



これまで沢山の著名人がルッキズムについて言及していますが、やせてて可愛い子が言うときれいごとっぽさが出てしまってあまり説得力がないですよね。



そこで、「太っている30代のオバサン」である自分が毎日等身大でオシャレしたり、好きなものを食べて楽しそうにしている様子を発信することで、誰かの勇気になれたらと思い「やかましすぎる」と投稿しました。



ーー自分の好きな服を着ようと思ったのは？



藤田シオン：実はわたし、アイドルとしてデビューする前に恋人に振られたんです。その方とお付き合いしていたときは、自分の好きなものよりも「連れて歩きたい！」「友達に紹介したい！」と思われるようなお洋服やメイクを優先していて、趣味もやめるくらい夢中だったので、振られた瞬間に空っぽになってしまって。



そこからしばらく泣いて、悩んで、「自分が本当に好きだったものってなんだっけ？」と自問自答した結果、そこにあったのは中学生の時から大好きだったサブカル系のファッション、音楽、文学への熱い思いでした。



ーーあらためて好きなものに気づいたのですね



藤田シオン：恋はいつか終わるかもしれないけど、好きなものは自分が手を離さない限りずっと傍にいてくれる。そして、誰かに依存したり周りの機嫌をうかがって生きるよりも、自分自身の幸福度や豊かさを重視した方が質の高い人生が送れると気が付いたのはこの時期でした。



それからは、地雷ファッションと縦ロールのツインテールをトレードマークに自分の好きな表現を貫いています。「失恋からの自己確立」、これが藤田シオンの目覚めでしたね。



ーー年齢や服装に悩んでいる人に、どんな言葉をかけたいですか？



藤田シオン：おしゃれをしても、しなくても、最後は燃え尽きて灰になる人生でございます。世界を変えることはできなくても、自分の意思決定を大切にすることで自分は少しずつ変わっていく。



おしゃれとは、誰にも迷惑をかけない革命なのです。ミニのスカートを履くのは恥ずかしい、フリルはまだちょっと勇気が出ない、年齢的に色々厳しい……という方は、まずは好きな靴下や髪飾りなどの小物からチャレンジしてみてください。



自分の中の世界がちょっとだけ変わるかもしれませんよ！



ーー多くの反応が寄せられています。



藤田シオン：皆様からいただいた全ての言葉がありがたいです。



中でも「シオンちゃんを見て好きなお洋服着ようって思いました」「私も太って自信をなくしてたけど、自分を大切にします」といったメッセージをよくいただきます。



自分が誰かに言って欲しかった言葉や好きなものを一方的に発信する事から始まったこの活動が、実際に誰かの小さな光になっていると思うとすごくうれしいですね。これからも、好きなことや楽しい事をシェアする「光のインフルエンサー」として、膝を労りながら発信を続け、皆さんと一緒に歳を重ねたいと思っています。



□ □



「ありのままの今の自分を受け入れるのも大事だと気付かされました。私も好きな格好します！」「私は40代に突入して、カラコンまたつけ始めました。自分のテンションが上がるのが大事だと思っています！」「未だに何を着たらいいのかわからない私にとって、「これが好き！」と決まってるのがとても素敵だし、うらやましいです。」と多くの共感のコメントが寄せられた今回の投稿。



年齢や体型にとらわれず、自分の好きなファッションを楽しむ大切さを語ってくれた藤田シオンさん。今回の投稿は、多くの人が自分らしさについて考えるきっかけにもなっているようです。



藤田シオンさん関連情報

Xアカウント：https://x.com/shion0_25mg

YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@shionfujita



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）