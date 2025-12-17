中国メディアの快科技は15日、米スタンフォード大学の国際人工知能（AI）活性度評価ツールに基づく国別AI競争力ランキングトップ30について取り上げた。

記事によると、この評価は、研究成果や投資、人材誘致、ガバナンスの枠組みなど数十もの指標を網羅し、AI分野における各国のパフォーマンスを総合的に測定したもの。

米国は、民間投資や学術研究、AIスタートアップ活動における優位性により、ランキングでトップに立った。

中国は、AI関連論文の発表や特許出願、業界を横断したAI技術の大規模導入の急速な増加に支えられ、米国に続いた。

インドの順位（3位）は、AI人材基盤の拡大と強固なデジタルエコシステムを反映したものだが、世界のリーダーに匹敵する研究インフラの拡大には依然として課題を抱えている。

4位以下は、韓国、英国、シンガポール、スペイン、アラブ首長国連邦（UAE）、日本、カナダ、スイス、ルクセンブルク、フランス、イスラエル、ドイツ、ブラジル、アイルランド、フィンランド、サウジアラビア、ポルトガル、デンマーク、オランダ、ベルギー、オーストラリア、スウェーデン、マレーシア、イタリア、ロシア、オーストリア、ノルウェーの順だった。（翻訳・編集/柳川）