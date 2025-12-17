芳根京子「髪型いっぱい変えてみたので…」 次々変わるヘアスタイル披露にファンもん絶「天使ですか？」「カワイイーーーカワイイーーーーーー」
俳優の芳根京子（28）が14日、自身初となるカレンダー（15日発売）の発売記念イベントに参加した。同日更新した自身のインスタでは、イベント来場者への感謝を伝えるとともに、「髪型いっぱい変えてみたのでリールを作ってみました」と次々と髪型が変わる動画を公開し、ファンを楽しませた。
【写真】「天使ですか？」おでこ出しが“新鮮”な編み込みヘアを披露した芳根京子
投稿された動画では、肩下までのロングヘアをすべて下ろしたスタイルから始まり、ハーフアップ、ポニーテール、おでこを出しサイドを編み込み風にしたヘアスタイルなどを披露。動画の節々でうれしそうに笑顔やピースサインを見せた。
また翌15日にもインスタを更新し、「カレンダーが発売になりました！2026年一緒に過ごしましょう」とのコメントとともに、前日に投稿された動画でも披露していたおでこ出し＆サイド編み込みの髪型の写真をアップした。
この投稿にファンからは「天使ですか？可愛すぎるて、きょんちゃん」「可愛すぎて死ぬぅぅぅぅぅ」「カワイイーーーカワイイーーーーーー」「かわいいカメラ目線」「神よ神」「惚れてまうやろ〜」「どの髪型も素敵です 似合ってます」「可愛すぎて仕事の疲れが取れました!!!!」「きょんちゃん可愛すぎた みんなのコメントで幸せな気分になれるわ」など、多くの反響が寄せられている。
