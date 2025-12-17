『経営者賞』にお選びいただき、誠にありがとうございました。



会社は長い歴史を刻んできているものです。たまたま、この時代に自分が巡り合わせたのだと考えています。



住友林業が今、事業を続けることができているのも先人たちの努力のおかげですし、それを受け継いでくれているのが社員1人ひとりです。この賞は先人たち、頑張っている社員に贈られたものだと考えており、感謝しています。



当社は1691年住友家の別子銅山（愛媛県新居浜市）開坑に伴い木材を調達したことから始まっています。銅山経営の影響で荒廃した山を再生した1894年の大造林計画は、当社の持続可能な森林経営の原点であり、自然といかに共生をするかを考え続けてきました。



我々は森林の価値を最大限に生かして環境、人・社会、経済への価値を提供する「ウッドサイクル」の中で事業を展開しています。これをグローバルに拡大していきたいと考えています。