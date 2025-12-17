【日本】
通関ベース貿易収支（11月）08:50
予想　640.0億円　前回　-2261.0億円（-2318.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-2111.0億円　前回　-42.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

機械受注（10月）08:50　
予想　-2.1%　前回　4.2%（前月比)　
予想　3.7%　前回　11.6%（前年比)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（11月）16:00　
予想　0.0%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.5%　前回　3.6%（前年比)　
予想　3.3%　前回　3.4%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（11月）16:00　
予想　0.0%　前回　0.3%（前月比)　
予想　4.1%　前回　4.3%（前年比)　
予想　4.1%　前回　4.2%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（11月）16:00
予想　0.1%　前回　-0.3%（仕入・前月比)　
予想　0.6%　前回　0.5%（仕入・前年比)
予想　0.1%　前回　0.0%（出荷・前月比)
予想　3.3%　前回　3.6%（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（11月）17:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)　
予想　3.6%　前回　3.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（12月）18:00
予想　88.4　前回　88.1（Ifo景況感指数)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（11月）19:00
予想　2.2%　前回　2.2%（前年比)
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（12/06 - 12/12）21:00
予想　N/A　前回　4.8%（前週比)

【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）18日06:45
予想　0.9%　前回　-0.9%（前期比)
予想　1.3%　前回　-0.6%（前年比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります