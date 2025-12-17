本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（11月）08:50
予想 640.0億円 前回 -2261.0億円（-2318.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -2111.0億円 前回 -42.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
機械受注（10月）08:50
予想 -2.1% 前回 4.2%（前月比)
予想 3.7% 前回 11.6%（前年比)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（11月）16:00
予想 0.0% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（前年比)
予想 3.3% 前回 3.4%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（11月）16:00
予想 0.0% 前回 0.3%（前月比)
予想 4.1% 前回 4.3%（前年比)
予想 4.1% 前回 4.2%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（11月）16:00
予想 0.1% 前回 -0.3%（仕入・前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（仕入・前年比)
予想 0.1% 前回 0.0%（出荷・前月比)
予想 3.3% 前回 3.6%（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（11月）17:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 3.6% 前回 3.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（12月）18:00
予想 88.4 前回 88.1（Ifo景況感指数)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（11月）19:00
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（12/06 - 12/12）21:00
予想 N/A 前回 4.8%（前週比)
【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）18日06:45
予想 0.9% 前回 -0.9%（前期比)
予想 1.3% 前回 -0.6%（前年比)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
