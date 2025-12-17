私たちの日常をにぎやかなものにしていたドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下、『もしがく』）が、いよいよ最終回を迎える。三谷幸喜の脚本による青春群像劇にしてドタバタ喜劇の本作は、果たしてどのような着地をするのか。主人公・久部三成（菅田将暉）の変化などから考えてみたい。

この物語の舞台は、1984年の渋谷。「八分坂」という架空の町にあるWS劇場に演劇青年の久部がやってきたことからすべてがはじまった。ここに集う個性豊かな人々とともにシェイクスピア作品を上演し、劇場再建に挑んできたのだ。そしてその過程では、笑いあり涙ありの物語が繰り広げられてきた。

かつて主人公の久部は、劇団「天上天下」を追い出されてWS劇場に流れ着いた。いまや恋仲である倖田リカ（二階堂ふみ）やナイスガイなトニー安藤（市原隼人）たちから危険な目に遭わされそうにもなったものだが、舞台演出家としての才能を買われ、ついにはWS劇場の小屋主の地位にまで上り詰めた。いや、“上り詰めてしまった”というべきか。（それなりに）お世話になった支配人の浅野大門（野添義弘）と、その妻の浅野フレ（長野里美）を追い出すかたちになってしまったのだから。

本作はここ数話で一気にギアを上げてきたが、とくに前回の第10話は出色の出来だった。

この放送がはじまる前から、これが世界的な作家であるW・シェイクスピアの作品をモチーフにしたものだと分かっていた。タイトルの『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、『お気に召すまま』に登場する「この世はすべて舞台。人はみな役者である」というセリフからきているものだと気がついた人は多かったはず。久部がハムレットのような人物として登場し、最終的にはマクベスになることを三谷は明かしていた。

これが果たしてどのように展開するものかと思ったが、すべてを失った久部があてもなく彷徨う姿はたしかに『ハムレット』に登場する孤独な王子のようだった。そして第10話では、1984年の渋谷を舞台にした『マクベス』が誕生。本家の『マクベス』では、「いずれ王になる」という魔女の予言にそそのかされた主人公・マクベスが、妻とともに共謀して王座に就く。『もしがく』においては、おばば（菊地凛子）が魔女にあたり、リカがマクベス夫人のポジションだ。“王＝小屋主”の地位を掴み取った久部は、たしかにマクベスになったわけである。

久部たちが支配人夫婦を追い出す展開はじつに見事だった。ふたりを追い出す口実にしたのは、フレの不正。みんなで手にした売上をちょろまかす行為は許し難いが、かといって追放までしなくてもいいのではないか。先述しているように、久部はWS劇場に拾われた身である。ここに集まる一人ひとりが、孤独だった彼の居場所をつくってくれた。フレに罵られるのも無理はない。

このフレを演じる長野里美といえば、1980年代に巻き起こった“小劇場ブーム”において、“小劇場の女王”とも称された存在。基本的にフレは陽気なキャラクターだが、不正を暴かれた際の豹変ぶりは凄まじかった。長野の演技はスイッチが切り替わり、熱がこもる。目つきも声の質感も、それまでとはまるで違う。劇場に激情がほとばしり、誰もが思わず息を呑む。もう後戻りは許されないほど、久部が行くところまで行った証がこの一連のシーンに収められていただろう。こうした極めて重要なポジションに長野が配されているところに、かつて“小劇場の女王”と呼ばれた演技者への尊敬と信頼を感じたものである（ちなみに余談だが、菅田と長野は映画『サンセット・サンライズ』で母子を演じている）。

王座に就いたマクベスに待っているのは、破滅であり悲劇である。憧れの蜷川幸雄（小栗旬）から称賛され、小屋主となり、リカともいい感じで有頂天になっている現在の久部は、正直なところ応援したい気持ちにはなれない。“三谷青年”がモチーフであり、“乙子＝おとこ”から生まれてきたという演出助手の蓬莱省吾（神木隆之介）に滅ぼされることになるのだろうか。彼を突き動かしていたのは演劇への情熱なのだから、結末がハッピーなものであれアンハッピーなものであれ、演劇愛に溢れたものであることを願いたい。（文＝折田侑駿）