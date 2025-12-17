17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の641ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



740.59ポイント ボリンジャーバンド3σ

736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

721.99ポイント 75日移動平均

719.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

715.12ポイント 200日移動平均

710.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

698.76ポイント ボリンジャーバンド1σ

679.50ポイント 一目均衡表・基準線

677.84ポイント 25日移動平均

656.92ポイント ボリンジャーバンド-1σ

654.80ポイント 5日移動平均

654.00ポイント 一目均衡表・転換線

650.38ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値

641.00ポイント 17日夜間取引終値

636.01ポイント ボリンジャーバンド2σ

615.09ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

