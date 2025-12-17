グロース先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の641ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
740.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.99ポイント 75日移動平均
719.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.12ポイント 200日移動平均
710.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
698.76ポイント ボリンジャーバンド1σ
679.50ポイント 一目均衡表・基準線
677.84ポイント 25日移動平均
656.92ポイント ボリンジャーバンド-1σ
654.80ポイント 5日移動平均
654.00ポイント 一目均衡表・転換線
650.38ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
641.00ポイント 17日夜間取引終値
636.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
615.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
740.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
736.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.99ポイント 75日移動平均
719.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.12ポイント 200日移動平均
710.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
698.76ポイント ボリンジャーバンド1σ
679.50ポイント 一目均衡表・基準線
677.84ポイント 25日移動平均
656.92ポイント ボリンジャーバンド-1σ
654.80ポイント 5日移動平均
654.00ポイント 一目均衡表・転換線
650.38ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値
641.00ポイント 17日夜間取引終値
636.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
615.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース