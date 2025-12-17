　17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の641ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

740.59ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
736.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.99ポイント　　75日移動平均
719.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.12ポイント　　200日移動平均
710.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
698.76ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
679.50ポイント　　一目均衡表・基準線
677.84ポイント　　25日移動平均
656.92ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
654.80ポイント　　5日移動平均
654.00ポイント　　一目均衡表・転換線
650.38ポイント　　16日東証グロース市場250指数現物終値
641.00ポイント　　17日夜間取引終値
636.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
615.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


