実は嫌がっている？男性が内心いやだけど女性に言えないこと

「最近、彼の態度が冷たくなった」と感じることはありませんか？
それは、あなたが原因だけかもしれません。

そこで今回は、男性が内心いやだけど女性に言えないことを紹介するので、チェックしてみてください。

｜体臭がくさい


男性が内心いやだけど女性に言えないことの１つに、体臭があります。

多くの男性は「女性＝清潔感がある」というイメージを持っているでしょう。
女性からは、いい匂いがすると勝手に思っているのです。

そんな時に、口や足などから異臭がすると引いてしまうかもしれません。
100年の恋が冷める可能性もあるので、彼と会う前には体臭チェックをしておきましょう。

｜見た目に対する不満


見た目に対する不満も、男性がなかなか言えないことの１つです。

特に自信のない女性は、外見のコンプレックスを抱えている可能性が高いので、ストレートに指摘すると、喧嘩の火種になりかねません。

しかし彼も言えないままでいると、不満が蓄積するでしょう。
たまには、彼の本音を聞く機会は設定してもいいかも！

｜１人の時間も欲しい


男性は女性と比べて、１人の時間を大切したいと思うものです。

「いつも一緒じゃないといやだ！」という人は、彼に内心いやだと思われている可能性があります。

あなたも何か趣味を見つけて、自分の時間を楽しんでみてはいかがですか？
充実しているあなたを見れば、惚れ直すこと間違いなしです。

｜他の異性との交流


男性は、好きな女性を自分のものにしたいという独占欲があります。

あなたが他の異性と交流しているのを見るだけで、表向きは平然としていても、内心は嫉妬で狂いそうになっているかもしれません。

異性が多いの職場で働いている人や異性の友達が多い人は、気を付けてください。
彼の前では、他の異性の話は控えた方がいいでしょう。

いかがでしたか？
内心いやだと思われていても、大丈夫！

彼の本音に耳を傾けて、改善すれば関係を修復できるでしょう。

