下半身のラインが変わる。１日１セット【骨盤を整えて脚もお尻も引き締まる】簡単ポーズ
年齢を重ねるほど気になりやすいのが、下半身の“ラインの崩れ”。骨盤の歪みや姿勢のクセによって、太ももの張りやお尻の下がり、巡りの悪さが目立ちやすくなります。そんな悩みをやさしく整えられるのが、ヨガの簡単ポーズ【セツバンダーサナ】。骨盤を安定させながら、太ももの裏やお尻をしっかり使うことで、脚のラインづくりとヒップアップを同時に狙えるポーズです。
体型崩れの原因“骨盤のぐらつき”を整えながら、下半身の後ろ側をまとめて使う
下半身太りやヒップラインの崩れは、筋力低下だけでなく骨盤の傾きや姿勢のクセが影響していることが多くあります。骨盤がぐらつくと太もも前側にばかり負担がかかり、張りやすくなるうえ、お尻や太もも裏は使われにくくなるため、全体が重たく見えてしまいがちです。
セツバンダーサナ
（１）床に仰向けに寝て両ひざを立てる
（２）ゆっくりとお尻を持ち上げていく
（３）お尻を持ち上げ切ったら、体の下で両手を組んで胸を開いて３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲体の下で両手を組むことが難しいなら、無理せず腕を体の横に置いておく形でOKです
期待する効果をきちんと得るためには「お尻と脚の裏の筋肉がきちんと使えていることを意識すること」がポイント。お尻をしっかりと上にあげ、胸を開くことで、脚の裏の筋肉をしっかり使いましょう。なお、お尻を上げきれてなかったり、お尻を上げていくうちにひざが開いてしまったり、足を置く位置がお尻から離れすぎていたりしないように注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
