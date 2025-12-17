二階堂高嗣、「アンテナ」の発音でまさかの聞き間違い 猪俣周杜はあざとい「気まぐれロマンティック」披露
17日深夜放送の二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：58）では、「英語の正しい発音」に3人が挑む前回放送からの「完結編」を送る。
【番組カット】カワイイ！片ハートポーズをするtimelesz・猪俣周杜
前回の放送で大好評だったJ-POPの人気曲を歌いながら、英単語が出てきたら、ネイティブさながらの正しい英語の発音を叫ばなければならないというゲーム企画「歌詞の英単語 正しく発音できるかな？」。３人の発音は、外国人が厳しくチェックする。
前回の放送では、AdoやB'zの楽曲に挑戦。ラコちんにネイティブの発音を教えてもらいながら、「“soul”は松島聡（そう）君を呼ぶみたいに言ったら!?」「金八先生っぽく言うのは？」など、３人は自分たちなりの攻略法を見つけ出していった。
今回は、いきものががり「気まぐれロマンティック」、SEKAI NO OWARI「Dragon Night」に挑戦。二階堂は「アンテナ」と伝えるつもりがまさかの聞き間違いを生むことに。猪俣は意外にも正しい発音を完全に習得。さらにアイドル全開で歌い上げるシーンも。３人は無事に、ネイティブの外国人に英単語を伝えることはできたのか。そして猪俣のあざとい「気まぐれロマンティック」に注目。
また、2025年のレギュラー放送は今週でラスト。番組の最後に、年明け初回レギュラー放送を少しだけ公開。挑むのは新企画「嘘つきを当てろ！漢字人狼（かんじんろう）」。ルールは簡単で、与えられたカタカナのお題を漢字4文字で表現するというもの。しかし、一人だけ違うお題の人がいて、嘘をついている人狼を見抜けるか。
さらに、1月1日深夜3時10分から放送（※一部地域を除く）スペシャル回の映像もちょっとだけ公開する。
