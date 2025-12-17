Aぇ! group、“最も運気が上がったメンバー”は？ 冠番組年末1時間SPで“体当たり開運ロケ”敢行
30日放送の4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深０：10 ※レギュラー放送は深1：25 フジテレビほか）では、１時間スペシャルで、「令和最新版！最強パワースポットってどこ？」をテーマに、メンバーが体当たりロケに挑戦する。
【番組カット】興味津々に覗き込む佐野晶哉＆小島健
同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“A”をお届けする。個性豊かなAぇ! groupの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメント。
お正月といえば開運。さらに、近年は空前のスピリチュアルブームということで、全国各地にパワースポットが存在し、その需要は高まるばかり。しかし、一体どこのパワースポットに行けば、最も運気が上がるのか。そんな年の瀬にふさわしい疑問に答えを出すため、メンバーが一人ずつ気になるパワースポットを訪れ、それぞれの場所で体当たり開運ロケを行う。
正門良規は、災いをはらい、自らを活力みなぎる状態に戻す伝統的な儀式を特別に体験する。末澤誠也は、ある場所で正月松の内（1月1日〜7日）にお参りするのが特にご利益があるとされている七福神巡りに挑戦。小島健は、“あるもの”に関する神をまつる、ハイセンスな神社でオリジナリティーあふれる参拝を行うことに。佐野晶哉は、プライベートで持ち歩いているカメラを片手に、“映える”＆由緒ある最新神社で開運を目指す！果たして、メンバーたちはどこでどのような開運ロケに挑むのか。千差万別のロケの模様もお楽しみに。
そして、スタジオでは全員で運試しにチャレンジし、最も運気が上がったメンバーを決定する。運気が高まり、2026年幸先の良いスタートを切るのは一体誰なのか。彼らのガムシャラな素顔に迫り、ここでしか見ることのできない貴重な姿が満載となっている。
■意気込みコメント
▼正門良規
「番組が始まってまだ半年もたっていないのに、僕たちにこんな機会をくださって純粋にうれしいですし、その期待を超えなければというプレッシャーもあります。より盛り上げられたらいいなと、本気の神頼みでくぐり抜けたいと思います！『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』なりの楽しさを皆さんにお届けできるよう頑張ります！」
▼末澤誠也
「年末に僕らに時間をもらえること、尺もいつもの倍となる１時間と長いので、年の終わりに放送できることのありがたさを感じています。来年の運試しロケをメンバーそれぞれがやっているので、他のメンバーのロケを見るのが楽しみです。個人的にはやったことにないロケに挑戦しているので、ぜひご覧いただいてマネしていただけたらうれしいです！」
▼小島健
「年末にスペシャルとしてやらせていただけるというのは、気合いが入ります。番組が10月にはじまって約３カ月、これだけ早くにこのスペシャルができるのは本当にありがたいことだと思います。Aぇ! groupとしてもチャンスだと思っているので、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』を広めていきたいという思いはもちろんですが、Aぇ! groupの存在も広めていきたいです。いつもと放送する時間も見ていただく方々も違ってくると思うので、番組もグループもどちらも広めていけるよう頑張ります。楽しみにしていてください！」
▼佐野晶哉
「素直にめちゃめちゃうれしかったです。フジテレビの年末の番組ラインアップを見まして、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』の文字を見たときにすごいところに参加させていただいているんだなと、改めて思いました。そうそうたる番組の中に僕らの番組名を見つけたときはなおさらうれしくなりました。（初回）特番のときにやった、それぞれが個人でロケをして、スタジオで全員でその様子を見てやんややんや言いあって、という空気感がAぇ! groupらしくてとても好きで。今回もフジテレビの最強すぎる編集で何百倍も面白くしてくれるという、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』で手応えのある形式になっていると思います。間違いなく爪痕を残せる面白いものが完成するはずです！自信を持って皆さんにお届けします！」
