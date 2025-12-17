元宝塚・春風ひとみ、『なんでも鑑定団』に夫と登場 結婚の決め手に天海祐希の“一言”明かす
元宝塚歌劇団出身で俳優の春風ひとみ（65）が16日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。結婚の際、俳優・天海祐希（58）の後押しがあったことを明かした。
【写真】MC陣と4ショットを披露した元宝塚・春風ひとみ
53歳の時に知人の紹介で知り合った一般男性と恋仲になった春風。結婚を迷っていると、大親友の天海が「私が見定める」と面談役を申し出たそう。さらに、その結果「この人を逃しちゃいけない」と背中を押し、結婚に至ったことが、番組内で紹介された。
この事実にMCの今田耕司もビックリ。天海が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』にかけて、「あの方、取調室やってるんですよ。あんな人に見定められたら怖すぎるでしょ！」と怯え、スタジオの笑いを誘った。
春風は面談時を振り返り「主人がおトイレ行った時に『ひとみちゃん、（この人に）決めなさい！』って。もうガシガシに推されて」と回想。そして「もう大当たりで、今年結婚12年目を迎えるんですが、幸せです」と笑顔を見せた。
スタジオには、夫も観覧に訪れており、天海から「あなたは本当にこの人と一緒にいたいの？」などを聞かれたことを明かすと、今田は「取り調べですね」とツッコみ。「幸せか？」と聞かれると、夫もまたにっこり笑って「はい」と返事。夫婦円満な様子を披露した。
なお、TVerで見逃し配信中。23日午後9時54分終了予定。
