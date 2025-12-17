¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ÎÂçÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÂçÀôÍÎ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏX¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤Ï¤ß¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºá¤òÈÈ¤·¡¢»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤ä¶â¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¦¤½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤Ï¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë»à¤ÌÍ½Äê¤Î¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¼Â¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤òµß¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ1000Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï2055Ç¯¤«¤éÎ©ÂÎ±ÇÁü¡¦Ãû¤È¤Ê¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢»Íµ¨¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉ×¡¦Ê¸¿Í¡Ê¥Õ¥ß¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìÅÓ¤¹¤®¤ë°¦¤æ¤¨¤ÎË½Áö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ê¤é1000Ëü¿Í¤Îµ¾À·¤â±Þ¤ï¤º¡¢µó¤²¶ç¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤òÁË¤à»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤Þ¤Ç¤âÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃû¤Î´ë¤ß¤òÁË»ß¤¹¤ëÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£²Öºé¤«¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²û¤«¤·¤Î¥ì¥ó¥Á¥ó¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Çç¯æù²¹¤áÂçºîÀï¡¢Âè1ÏÃËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖËª¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ª´ê¤¤¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¢É¡¿å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤·¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¬Âç³èÌö¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤äÃç´Ö¤ÎÌ¿¤Î²Ð¤¬¾Ã¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»Íµ¨¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«E¥«¥×¥»¥ë¤òÂçÎÌ¤ËìÅ¤ê¡¢¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ÇÂçË½Áö¡£¡Ö¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢2¿Í¤È¤â»¦¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ê¸ÂÀ¤äÊ¸¿Í¤ò½±¤¦¾ìÌÌ¤â¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµß¤ª¤¦¤È¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»¦¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡£¡È°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µæ¶Ë¤ÎSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢Ê¸ÂÀ¤¬¶«¤ó¤À¡Ö»Íµ¨¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡ª»Íµ¨¤¬¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò²¶¤Ï°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÄì¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¡£
¡¡»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÁ´°÷¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬Îò»Ë¤òºî¤ë¤ó¤À¡×¡£Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¡ÉBit5¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡É¤¬¡¢»Ô¾¾¤é¡ÉYoung3¡É¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢²áµî¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤òÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Èº£¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤ÀÀï¤¤¤È¡¢Ê¸ÂÀ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿ºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬´°·ë¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿ÁÔÂç¤¹¤®¤ëÊª¸ì¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¤Ç¤âÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡ª¤±¤É¹¥¤¤Ê½ª¤ï¤êÊý¡Ä¡ª¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤Î¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÌ¾¸À¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÂçÀôÍÎ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
