狙うは「俺だけの彼女」。男性の独占欲をくすぐる“スイッチ”とは
好きな男性かから「俺だけの彼女」と思われたいなら、追わせる小ワザより“安心×刺激”のバランス設計が近道。そして、重くならずに離れられなくさせるコツは、日常の所作に潜んでいるものです。そこで今回は、男性の独占欲をやさしくくすぐる“スイッチ”を紹介します。
“限定性のある優しさ”で安心感を与える
誰にでもニコニコは好印象。でも彼にはワンランク上の特別扱いをしましょう。例えば、同じ「おつかれさま」でも、彼には一言多め＋スタンプを変える、彼だけの内輪ネタで返すなどして「彼だけ特別」を演出するのです。そういう女性の態度に男心は弱いところがあります。
“予測不能のギャップ”で虜に
安らげるのに、ときどき刺さる。これが独占欲の燃料となります。例えば、普段はふわっと系なのに彼と２人きりの時は意見はスパッと言う、普段はカジュアル服のばかりなのに彼とのデートは色気を感じさる装いをするなど予測不能のギャップを演出しましょう。
“予約しないと会えない女”という距離感を演出
いつでも即レス・即会いは男性にとってありがたい存在だけれど、どんどん特別感は薄れがち。なので、例えば普段は自分時間を充実させ、彼と会う日はしっかり時間を確保して全力で楽しむようにしてみましょう。そんなメリハリを演出することで、男性も主体的に「次いつ会える？」と動くようになっていきます。
独占欲をくすぐるには変な駆け引きせず、まずは今回挙げた行動を普段から意識してみてくださいね。
