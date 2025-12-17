TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。

公式Xは「『電気イスゲーム』の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり『名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜』の幕が開く！」とポスト。告知動画も公開した。来週24日には2週連続で「名探偵津田 90分SP後編」が放送される。

11月26日放送回では「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と語ったタイミングで「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」のテロップが出現した。この放送のスタジオにはMCダウンタウン浜田雅功、プレゼンターに小峠英二、ゲストに伊集院光、フットボールアワー後藤輝基、アンタッチャブル山崎弘也、岡田結実がいた。

番組公式Xの告知ポストに対し、津田が「めちゃくちゃしんどかったから！ぜひ見て欲しいですよ！！」と自ら引用リポスト。バカリズムは「今回も嫉妬するほど面白いです。そして壮大です」、麒麟川島明も「津田がついてるぜ！ 年末を彩るゴイストーリー！」と続いた。

他にも「電気イスゲームの解説してた小籔岡野も演じてたのかなぁ」「スタジオのゲストも変わってる？？」「事件が解決しない限り2026はむかえられない」「津田、頭かいたり、めちゃくちゃ笑ったり、感情の振れ幅すごいなw」などと書き込まれていた。

昨年12月に放送された「名探偵津田 第3話」内で津田が発した「長袖をください」は「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に選出されたことが話題になった。